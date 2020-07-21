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Ники Минаж ждет первенца (фото)
37-летняя американская рэп-исполнительница Ники Минаж, которая в октябре прошлого года вышла замуж за бывшего заключенного, ждет первенца. Эпатажной исполнительнице долгое время удавалось скрывать округлившиеся формы. О пополнении в семье она рассказала сама, показав внушительный животик в яркой фотосессии. Первые снимки Ники опубликовала на своей странице в Instagram.
Напомним, с мужем Кеннетом Питти Ники знакома с детства. В октябре прошлого года пара официально оформила брак. Певицу не остановило прошлое избранника: он был осужден за убийство и попытку изнасилования, отсидел в тюрьме.
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