Наталия Орлянская: «Иногда жалею, что не родила ребенка — так маме остался бы кто-то после меня» (часть 21)

«В целом, самочувствие ничего, температура иногда поднимается до субфебрильной, контрольный анализ крови — неплохой, то ж продолжаю прием 6-го курса таргетного препарата. Деньги собираю на 7-й курс», — написала журналистка Наталья Орлянская в своем дневнике борьбы с жестоким онкологическим заболеванием — неоперабельной аденокарциномой легкого четвертой степени с метастазами в костях, диагностированной в январе 2019 года. «ФАКТЫ» публикуют ее проникновенные рассказы. Для тех, кто может помочь Наталье, сообщаем номер карты «ПриватБанка»: 5168 7450 1712 4394, Орлянская Наталия Анатольевна.

4.05.2020. А чудеса все-таки бывают. И если Пространство хочет тебя наградить, оно делает это руками людей.

Вот так сидит #cancer_girl дома, со скуки пересмотрела кучу триллерно-детективно-ужастикового кина — кстати, составила список очень крутых фильмов (в основном, не голливудских), которые прям очень рекомендую посмотреть любителям детектива. Очень вкусные истории, выложу попозже.

Звонок: мол, дома? — Ну, епт, а где ж? (на самом деле гулять собиралась). Через 20 минут приедет курьер, выходите!

Угукаю, кладу трубку, и только потом начинаю соображать, что не знаю, откуда и с чем курьер. Вроде то, что должно было прийти, уже получила.

Ну, ок. Я ж, в конце концов, люблю сюрпризы. Вспомнила вот, что летом мне одну посылку закрысили — а вдруг, думаю…

Выхожу — а там ОН. Как раз выгрузили. Крутой электросамокат.

Наташа реально охреневает от глубины сюрприза, спрашивает у курьера: от кого? Тот только плечами пожимает.

А прикол в том, что я мечтала о подобном самокате. Самочувствие сейчас такое, что хожу вроде очень неплохо, но надолго меня не хватает — устаю, а потом кости передают привет. Тут выручает коляска, но движа не хватает, и подмерзаешь в ней довольно быстро.



Я даже у врачей своих уточняла, есть ли для меня что-то приемлемое на покататься. Сказали: самый щадящий как раз самокат. Если не кататься по буеракам, надеть защиту и не падать.

Я присматривалась к разным моделям, но дешевые сильно люфтят и подпрыгивают на минимальных неровностях, а на дорогие у меня денег нет (вообще-то на «дешевые» по 8−10 тыс. тоже нет).

И вот эту приехавшую сюрпризу я тоже рассматривала и исходила слюной. Лаконичная, стильная, надежная, как маленький танк. Два тормоза (передний и задний), авиационный алюминий, три скоростных режима — для меня подходит Эко, самый тихий. И вот внезапно он у меня. Практически материализация мечты. Ну, чудеса же, правда?

Интрига держалась до вечера — а потом меня вызвали на потрындеть 4 друзей и поинтересовались, довольна ли подарком. Слов нет, как довольна, говорю. Но как? (Они мои друзья, даже не между собой, из трех городов). Да так, нашли друг друга по общему интересу, хихикают. В общем, не раскололись. Модель выбирали по тем же параметрам, по которым смотрела я.

Вы даете, говорю, это ж сильно рисковали: подарок не дешевый, вдруг бы не подошел. Ниче, отвечают, тогда б мы его вернули, а тебе денежку скинули. Просто подумали, что тебе встряска нужна, костыль и коляска — хорошо, а драйва не хватает.

У меня нет слов описать свои эмоции. Довольна — значит, ничего не сказать. А фамилии свои они наказали не называть. «Не для того все затевалось».

Уже два раза выходила на самокатные прогулки. Осторожненько раскатываюсь, учусь чувствовать транспортное средство. Ощущения потрясающие: воздух влетает в легкие огромными вкусными порциями, ход плавный, ветер в лицо. Я точно почувствовала себя живее, что ли. Никогда не пела в дУше, а тут, когда еду по пустой дорожке — спиваю, представляете?

А назвала своего красавца Марс. Сильный, надежный, готов поддержать хозяйку. Мне кажется, мы поладим.

Да. А коляска моя сломалась. Ей-Бо, не вру. В день приезда Марса. Сломалась одна из двух трубок под сиденьем. Говорят, можно как-то починить, сварить. Будем искать, бо она мне тоже бывает нужна. На всякий случай спрошу: может, у кого стоит без дела?

По здоровью: в целом, самочувствие ничего, температура иногда поднимается до субфебрильной, контрольный анализ крови — неплохой, то ж продолжаю прием 6-го курса таргетного препарата. Деньги собираю на 7-й курс. Очень надо (ничего нового, впрочем). Буду традиционно благодарна за помощь и поддержку.

5.05.2020. Весеннее. Магнолия из тех цветов, на которые приятно смотреть, но лучше не нюхать. Уж больно тяжелый душный запах. А вот выглядит великолепно. В этом году в нашем парке высадили штук по 6−8 магнолий и сакур — все прижились и расцвели прелестно. И ясно, это модные места для фоточек. Так и я отметилась.

А вообще в парке сейчас совершенно волшебный свет — когда солнце пробивается через тонкую еще, яркую листву. А трава такая густая, сочная и красивая, что прям хочется стать козой, чтоб ее слопать.

Народишко осмелел — очень много без масок, шарятся и по детской, и по спортплощадкам. Комментировать не буду — каждый выбирает для себя.

Птицы голосят, как сумасшедшие. Раньше #cancer_girl их просто не слышала. Апрель и май — традиционно мои любимые месяцы. Не дам ни за что их изгадить карантину-вирусу.

Весны в ленте овер до фига, конечно, но все-таки запощу. Для меня это — в скарбничку памяти. Когда помирать буду, полистаю, порадуюсь…

10.05.2020. Юная девушка с мягким овалом лица, спокойным взглядом и нежным ртом — моя мама. 16 лет, первое «взрослое» фото. Только что наперекор матери недрогнувшей рукой тетки (старше племянницы на 3 года) срезана музейная коса — хитрая родственница-подруга забрала ее себе на модный шиньон. Голове легко и немного кружительно от собственной смелости, а впереди — вся жизнь.

Через 4 года она попадет по распределению во Львов — и домой, в Воронежскую область, будет приезжать только в отпуска. Через 8 лет у нее родится дочь.

Они с мужем сознательно не уточняли пол ребенка — был желанен любой. Беременность проходила спокойно. Но за неделю до родов плод неожиданно взбрыкнул — и перевернулся ногами вперед — к выходу то есть. (Как мы видим, будущая Наташа уже тогда умела выкидывать финты ушами и, возможно, что-то знала о своем будущем сильно стремительном движении ногами вперед к концу жизни). Прежде, чем явиться на свет, отмучила маму добрые сутки.

Единственная дочь получилась шибко умненькой, росла отличницей и любительницей чтения. С первых лет жизни носила очки — а в 8-м классе отказалась их носить своим волевым решением.

Совсем не гулена и чистая домоседка во Львове, на радость родителей. А Наташа с подружками тем временем гуляла со взрослыми парнями на каникулах — у деда с бабкой.

Мама рано осталась без меня. В неполные 19 Наташа поставила их с отцом перед фактом — переводится на заочное и остается в Киеве, где как раз проходила практику. Огорошила мать прямо на киевском вокзале, где сажала ее на поезд до Воронежа.

Только сейчас, спустя много лет думая об этом, я — почти в тогдашнем возрасте мамы — понимаю, как страшно ей было отпускать юную дерзкую девицу в чужой город. И сколько внутренних сил понадобилось, чтобы принять это решение упертой дочери.

Потом мы общались не слишком часто. Но я всегда чувствовала ее поддержку.

Сейчас мы — лучшие и самые близкие подруги. За это #cancer_girl, как ни парадоксально, благодарит рак. Он связал нас накрепко, пока смерть не разлучит. И чем дальше, тем больше уважаю маму. За силу духа, и правильное такое, последовательное, упрямство в важных вопросах.

Она готова бороться за меня так, как я сама никогда не смогу. Она сильнее меня. И это — предмет моего восхищения.

Только сейчас я с тихим ужасом думаю, что могла бы остаться без нее. Еще иногда жалею, что не родила ребенка — так ей остался бы кто-то после меня.

Но жизнь (и смерть) диктуют свои коррективы. Мы живем. И стараемся продлить этот процесс.

Люблю тебя, мама. Спасибо, что ты рядом. Я тоже буду, сколько смогу.

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