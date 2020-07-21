Боевики поиздевались над телом погибшего на Донбассе медика ВСУ: СМИ рассказали шокирующие подробности

Российско-оккупационные войска надругались над телом военного медика на Донбассе, который погиб в районе Зайцево.

Как сообщили журналисты Укринформ, видевшие фото тела погибшего, снитки нельзя публиковать или даже смотреть без содрогания — неизвестные «судмедэксперты» распороли тело от таза до шеи, после чего грубо сшили.

Также очевидно, что тело долгое время находилось без холодильника, поскольку было покрыто трупными пятнами.

Напомним, ранее экспертиза подтвердила, что боевики российско-оккупационных войск передали украинской стороне тело сержанта-медика Николая Илина, который погиб на Донбассе во время попытки эвакуировать из «серой зоны» тело подорвавшегося офицера ВСУ Николая Красногрудя.

Церемония прощания с погибшим медиком пройдет в Киеве в среду, 22 июля.

Также стало известно, что 21 июля представители российско-оккупационных войск передали украинской стороне тело еще одного воина, который погиб под Зайцево.

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