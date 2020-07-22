27.65 / 27.98 31.47 / 32.05
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Захват заложников в Луцке: что происходит в городе на утро после происшествия (фото)

9:15 22 июля 2020
Захват автобуса, 21.07.2020

В Луцке на Театральной площади, где накануне произошел захват автобуса с 13 заложниками, всю ночь работали криминалисты. По состоянию на 07:00 с площади уже увезли автобус и начали уборку территории.

В собранном коммунальщиками мусоре можно заметить осколки метала и крошки стекла (очевидно, из автобуса).

Суспільне Волинь показало фото с места событий.

ТСН Ранок также отмечает, что о теракте практически уже ничего не напоминает, разве что в месте, где взорвалась светошумовая граната, оказался немного поврежден тротуар.

Напомним, ориентировочно в 9:00 21 июля 44-летний Максим Кривош захватил автобус, выдвинув неоднозначные требования. После их выполнения он отпустил всех заложников и сдался правоохранителям.

Все новости о ЧП в Луцке читайте в статье «ФАКТОВ».

177

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Захват автобуса, 21.07.2020

Захват заложников в Луцке: что происходит в городе на утро после происшествия (фото)

Максим Кривош задержан

Вышел из автобуса и ждал полицейских: появилось полное видео задержания луцкого террориста

Гривни

Гривня продолжает падение: сколько стоит доллар в банках и на «черном рынке» 22 июля

Коронавирус

В Украине более 800 новых случаев COVID-19: где больше всего зараженных

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер