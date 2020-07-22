Захват заложников в Луцке: что происходит в городе на утро после происшествия (фото)

В Луцке на Театральной площади, где накануне произошел захват автобуса с 13 заложниками, всю ночь работали криминалисты. По состоянию на 07:00 с площади уже увезли автобус и начали уборку территории.

В собранном коммунальщиками мусоре можно заметить осколки метала и крошки стекла (очевидно, из автобуса).

Суспільне Волинь показало фото с места событий.

ТСН Ранок также отмечает, что о теракте практически уже ничего не напоминает, разве что в месте, где взорвалась светошумовая граната, оказался немного поврежден тротуар.

Напомним, ориентировочно в 9:00 21 июля 44-летний Максим Кривош захватил автобус, выдвинув неоднозначные требования. После их выполнения он отпустил всех заложников и сдался правоохранителям.

Все новости о ЧП в Луцке читайте в статье «ФАКТОВ».

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