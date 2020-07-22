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Шоу-бизнес

Джамала с двумя маленькими детьми решилась на отдых за границей (фото)

11:06 22 июля 2020
Джамала с мужем и сыном

Певица Джамала, которая 19 июня родила второго сына, несмотря на карантин, решилась на семейный отдых за границей. Вместе с мужем Бэкиром, двухлетним Эмиром и новорожденным Селимом они отправились в Турцию, где живет сестра певицы. Отпуск они планируют провести на побережье Мармариса.

Джамала показала фото из аэропорта «Борисполь» и рассказала, что они строго соблюдают правила карантина. Только маленькому Эмиру не очень нравится носить маску.

«Наконец-то это свершилось! Мы решились. Отпуск. Долгожданный. По-особенному выстраданный. Да, мы безумные! Отправились в поездку с двумя маленькими детьми без нянь, бабушек и дедушек, просто коляски и мы — полны любви и энтузиазма покорять мир. Ладно, не мир, а просто побережье Мармариса», — написала Джамала.

Многие знаменитости проводят отпуск в Украине. Алина Гросу демонстрирует свои формы в купальнике в Грибовке в Одесской области.

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