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Мир

Илон Маск показал двухмесячного сына (фото, видео)

11:23 22 июля 2020
Илон Маск с сыном на руках

Миллиардер Илон Маск, который продолжает богатеть несмотря на пандемию коронавируса, показал своего сына, который родился 4 мая этого года. Мальчика, которого родители официально назвали X AE A-XII, родила подруга бизнесмена — канадская певица Граймс. Сокращенное домашнее имя малыша — «маленький Экс» (Little X).

49-летний Илон опубликовал фото и видео с ребенком на руках. И в шутку написал по-немецки, что его сын еще не умеет пользоваться ложкой.

Экс — первенец 32-летней Граймс. У уроженца ЮАР Маска имеется еще пять сыновей от первой жены, канадской писательницы, Джастин Уилсон. Их первенец Невада Александр умер в 2002 году в возрасте 10 недель. После этого пара с помощью ЭКО зачала двойню, а потом тройню. Ксавье и Гриффину сейчас 15 лет лет, а Каю, Саксону и Дамиану — 13.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Илон Маск продал свой особняк китайскому миллиардеру.

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