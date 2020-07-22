Геращенко заявил, что фейк о психическом нездоровье луцкого террориста запущен умышленно

Во время операции по спасению заложников в Луцке Департамент уголовного розыска Нацполиции распространил информацию, что захвативший людей Максим Кривош находится на психиатрическом лечении.

Сделано это было специально, чтобы вывести террориста из себя. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

«Это было сделано специально, чтобы вывести из себя. Мои заявления о том, что он не дает воды людям, которые растиражировали СМИ, за что я всем благодарен привели к тому, что террорист читал постоянно интернет. Он увидел сообщение, что он ведет себя как зверь, позволил передать воду и установил персональный контакт с первым заместителем председателя Национальной полиции Ковалем», — уточнил Геращенко.

В Офисе генпрокурора заявили, что Максиму Кривошу сообщено о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что луцкий террорист не был пациентом психбольниц.

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