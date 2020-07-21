27.51 / 27.78 31.24 / 31.73
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Появилась запись разговора луцкого террориста с родственниками заложников

15:03 21 июля 2020
Максим Плохой

В сеть выложили запись телефонного разговора террориста «Макса Плохого», который захватил заложников в Луцке и требовал, чтобы журналисты проявили внимание к его требованиям.

Как передает DialogUA, террорист звонил по телефону женщине, находящейся в автобусе, и разговаривал с ее сыном.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее о звонке террориста из Луцка сообщал журналист Юрий Бутусов. По его словам, он пообещал «Максу Плохому» приехать, а в ответ просил освободить находящихся в автобусе женщин и детей.

Все новости о ЧП в Луцке читайте на сайте «ФАКТОВ».


447

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

захваченный автобус в Луцке

Очередной спектакль? В сети указали на странности с захватом автобуса в Луцке

Максим Плохой

Появилась запись разговора луцкого террориста с родственниками заложников

Коронавирус

В курортном Бердянске зафиксировали вспышку коронавируса среди отдыхающих

Взрыв на станции метро Минская

В Киеве возле станции метро «Минская» прогремел взрыв: видео происшествия

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер