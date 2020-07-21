Появилась запись разговора луцкого террориста с родственниками заложников

В сеть выложили запись телефонного разговора террориста «Макса Плохого», который захватил заложников в Луцке и требовал, чтобы журналисты проявили внимание к его требованиям.

Как передает DialogUA, террорист звонил по телефону женщине, находящейся в автобусе, и разговаривал с ее сыном.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее о звонке террориста из Луцка сообщал журналист Юрий Бутусов. По его словам, он пообещал «Максу Плохому» приехать, а в ответ просил освободить находящихся в автобусе женщин и детей.

Все новости о ЧП в Луцке читайте на сайте «ФАКТОВ».





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