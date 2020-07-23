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Невеста моложе дочери: фанаты обсуждают грядущую свадьбу 45-летнего "Гены Букина"
45-летний актёр Виктор Логинов, особенно полюбившийся зрителям в роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», завёл в мае роман с 21-летней коллегой — Марией Гуськовой, которая на пять лет моложе его дочери.
Теперь влюблённые, похоже, решили вывести отношения на новый уровень, пишут «7 дней».
Так, Мария периодически выкладывает в свой инстаграм нежные, а порой и страстные фото с Логиновым, сопровождая их эмоциональными подписями: «Просто будь рядом. Всегда», — гласила одна из них. А недавно стала хвастаться снимками, где у неё на пальце красуется помолвочное, по мнению фанатов, кольцо.
Часть пользователей сразу стали писать поздравления со скорой свадьбой, восхищаясь красотой пары. Юзеры решили, что влюблённые смотрятся очень гармонично. Однако нашлись и те, кого смутила разница в возрасте актёров: Виктор Логинов старше своей избранницы на 24 года. Но ведь возраст счастью не помеха, отвечали им другие.
«Ой, вы знаете, вы классные, классная пара», «Тот момент, когда барышня моя ровесница. И я наблюдала за этим актёром, когда мне было 9 — ужас!», «Она вам в дочки годится», «Смотритесь потрясающе, очень красивая пара и разница в возрасте не помеха, только что будет через 20 лет?», — пишут поклонники.
Сами актёры пока не торопятся комментировать слухи о свадьбе. Если они окажутся правдой, для Виктора Логинова это будет уже четвёртый брак. При этом новая возлюбленная артиста моложе его первой дочери — та родилась в 1994 году. Также звезда сериала «Счастливы вместе» уже успел познакомить Марию со своим девятилетним сыном от последнего брака — он выложил совместное фото, добавив хештег #семья.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в год начала российской агрессии Виктор Логинов не побоялся заявить о том, что очень любит Украину, а себя считает не русским, а сибиряком.299
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!