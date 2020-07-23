Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: четверо военных ранены

В среду, 22 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил четверо украинских защитников получили ранения. Два бойца ВСУ были ранены в районе Богдановки гранатометным выстрелом ВОГ-25, который боевики сбросили с беспилотника.

Раненых эвакуировали в госпиталь и оказали им необходимую медицинскую помощь, сообщили в штабе ООС.

Российские оккупанты 15 раз открывали огонь, применив минометы 120 мм калибра, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, беспилотники и стрелковое оружие.

Под огонь попали позиции ВСУ недалеко Майорска, хутора Вольный, Крымского, Марьинки, Лебединского, Водяного, Пищевика, Старогнатовки и Талаковки.

По информации штаба, для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили троих захватчиков.

Напомним, в среду, 22 июля, на очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились ввести с 00:01 27 июля режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Он должен действовать до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории Донбасса.

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