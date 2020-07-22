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Боевики на Донбассе сбросили с беспилотника гранатометный выстрел: ранены двое бойцов ВСУ
В среду, 22 июля, на Донбассе ранения получили два бойца ВСУ — боевики сбросили с БПЛА гранатометный выстрел ВОГ-25. Ранее от осколочных ранений в госпитале умер боец, попавший под обстрел под Павлополем.
Как сообщают в штабе Объединенных сил, после атаки с беспилотника осколочные ранения получили военнослужащие, находившиеся на позициях ВСУ в районе населенного пункта Богдановка.
«Бойцов оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Действия российских оккупантов без ответа не остались — наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 20 июля на Донбассе погиб 26-летний военный из Изяслава Василий Кравченко. Он был старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты воинской части А1257.40
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