Боевики на Донбассе сбросили с беспилотника гранатометный выстрел: ранены двое бойцов ВСУ

В среду, 22 июля, на Донбассе ранения получили два бойца ВСУ — боевики сбросили с БПЛА гранатометный выстрел ВОГ-25. Ранее от осколочных ранений в госпитале умер боец, попавший под обстрел под Павлополем.

Как сообщают в штабе Объединенных сил, после атаки с беспилотника осколочные ранения получили военнослужащие, находившиеся на позициях ВСУ в районе населенного пункта Богдановка.

«Бойцов оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Действия российских оккупантов без ответа не остались — наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 20 июля на Донбассе погиб 26-летний военный из Изяслава Василий Кравченко. Он был старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты воинской части А1257.

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