- 09:55 На Донбассе запретят работу разведки и снайперов? Сивохо взбудоражил сеть постом о новых договоренностях в Минске
- 09:43 Депутат на Land Cruiser насмерть сбил 19-летнего мотоциклиста в Закарпатье: фото аварии
- 09:38 "Миротворец" рассказал, как якобы Портнов согласовывал с Кремлем план дискредитации украинского МинАПК
- 09:20 Анна Седокова в третий раз выходит замуж
- 09:14 Разгонявший Майдан экс-беркутовец засветился при задержании оппозиционера в Беларуси
- 09:05 34 тысячи украинцев смогли победить коронавирус
- 08:59 «Ливерпуль» отметил чемпионский вечер пятью голами в ворота «Челси» и гуляньями в раздевалке
- 08:51 Получил несколько ударов в голову: видео избиения военного в Запорожье попало в сеть
- 08:51 Свежие данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 08:45 Китай запустил свой первый зонд на Марс
- 08:45 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 08:30 В Киеве подожгли дом антикоррупционера Шабунина: первые детали и фото
"Миротворец" рассказал, как якобы Портнов согласовывал с Кремлем план дискредитации украинского МинАПК
Центр «Миротворец» опубликовал очередную серию материалов из взломанной электронной почты помощника «идеолога Новороссии» Владислава Суркова — Бориса Раппопорта.
Как утверждают расследователи, в почте обнаружены письма, якобы отправляемые экс-главой Администрации президента Виктора Януквича Андреем Портновым. Утверждается, что с Кремлем согласовывались планы по дискредитации украинского министерства по вопросам АПК. Письма датированы маем 2014 года.
В одном из них предлагается соответствующий план, требующий затрат.
Также в письмах Рапопорту предлагаются кандидатуры людей, которые будут заняты в кампании. Один из них в свое время работал помощником Андрея Портнова в бытность того народным депутатом Украины.
С документами можно ознакомится на сайте Центра «Миротворец».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Миротворце» показали схему реализации согласованных с Кремлем планов через народных депутатов Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...