"Миротворец" рассказал, как якобы Портнов согласовывал с Кремлем план дискредитации украинского МинАПК

Центр «Миротворец» опубликовал очередную серию материалов из взломанной электронной почты помощника «идеолога Новороссии» Владислава Суркова — Бориса Раппопорта.

Как утверждают расследователи, в почте обнаружены письма, якобы отправляемые экс-главой Администрации президента Виктора Януквича Андреем Портновым. Утверждается, что с Кремлем согласовывались планы по дискредитации украинского министерства по вопросам АПК. Письма датированы маем 2014 года.

В одном из них предлагается соответствующий план, требующий затрат.

Также в письмах Рапопорту предлагаются кандидатуры людей, которые будут заняты в кампании. Один из них в свое время работал помощником Андрея Портнова в бытность того народным депутатом Украины.

С документами можно ознакомится на сайте Центра «Миротворец».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Миротворце» показали схему реализации согласованных с Кремлем планов через народных депутатов Украины.



46

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter