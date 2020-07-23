Среди украинских заробитчан в Польше произошла вспышка коронавируса

В Польше, где решили бесплатно тестировать на коронавирус украинских трудовых мигрантов, неподалеку от Илавы выявили новый очаг COVID-19.



В хозяйстве города Суш, расположенного в Варминско-Мазурском воеводстве, в среду, 22 июля, коронавирус выявили сразу у 17 человек, что стало рекордом суточного прироста для всего воеводства, передает niezalezna.pl.

Все заболевшие — граждане Украины, приехавшие на заработки.

Положительный тест на инфекцию оказался у трех молодых девушек, четырех парней, шести женщин и двух мужчин среднего возраста, а также у двух женщин старшего возраста. Несколькими днями ранее COVID-19 подтвердили еще у двух украинцев, работающих на территории этого же хозяйства.

Всего там работает более 100 граждан Украины, которые приехали на сезонную работу в разные периоды. Те, кто уже заболел, находятся в спецорганизации для самоизоляции.

До появления нового очага заболевания, в Варминско-Мазурском воеводстве с начала эпидемии подтвердили только 324 случая COVID-19. Это самый низкий показатель из всех регионов Польши.

Напомним, в Чехии также фиксируют увеличение количества случаев коронавируса среди заробитчан из Украины. В последнее время возросло число инфицированных коронавирусом украинцев в Южночешском крае.

103

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter