Анастасию Волочкову оштрафовали за нарушение карантина

Российскую балерину Анастасию Волочкову, которая отличилась скандальной выходкой с полицией в закрытой деревне Дивеево, суд оштрафовал за нарушение карантина. Ей предстоит заплатить 20 тысяч рублей (примерно 7800 гривен).

В суд Волочкова явилась лично и при полном параде — в длинном цветастом платье с глубоким декольте и меховом манто. Вела себя, как звезда на красной дорожке, рассказывала фотографам, где им лучше стоять. А когда суд вынес решение, ее настроение резко изменилось. Анастасия не соглашалась с ним, возмущалась и заявила, что это ее права были нарушены. Якобы ее, как публичную личность использовали разменной монетой.

«Сегодня я стала одной из миллионов людей, оштрафованных за якобы нарушения режима самоизоляции, столкнулась с судебной практикой по административным делам. Суды игнорируют статью 49 Конституции Российской Федерации о презумпции невиновности. Увидев весь абсурд „системы“, я созрела пройти весь путь, который проходят люди, оштрафованные за бредовые протоколы, не поддающиеся абсолютно никакой логике», — прокомментировала Волочкова в Instagram.

Напомним, Волочкова отправилась в закрытую на карантин деревню Дивеево, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Минуя блокпост, она через лес прошла в селение, далее, воспользовавшись услугами местного водителя, посещала желаемые места. Она пробыла в деревне белее суток, без маски ходила по святыням, посещала местный магазин. Остановилась Волочкова у знакомых. За столом с шашлыками ее и застала полиция, в которую заявили недовольные местные жители. Анастасия препиралась с полицейскими, называла их «чмом» и обещала разобраться.

В другом судебном разбирательстве Волочковой повезло больше, она отсудила у бывшего мужа миллионы.

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