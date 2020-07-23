Переносятся на неопределенный срок: Zivert сделала заявление по поводу концертов в Украине

Популярная российская певица Zivert, концерты которой были заявлены в Киеве и в Одессе, передумала выступать в Украине. На своей странице в Instagram она сообщила, что выступления переносятся на неопределенный срок, якобы из-за карантина. Билеты можно вернуть в кассах в течение месяца.

«В связи с продлением карантина и не открытой с 15.07 границей (Россия по-прежнему красная зона) все мои концерты в Украине переносятся на неопределённый срок. Я знаю, как сильно вы ждали меня в своих краях. И хочу, чтоб вы знали, что я всем сердцем хотела попасть к вам. Но пока ситуация диктует нам свои правила. Но так же я точно знаю, что придёт наше время и мы будем с вами вместе сиять, как и прежде. Я всё равно буду ждать нашей встречи», — написала певица.

Вот только эта встреча может и не состояться. Ведь, как сообщали российские СМИ, Zivert выступала в оккупированном Крыму, сохранилась и афиша в Ялте.

«ФАКТЫ» также сообщали о том, что российского актера Антона Пампушного не пустили в Украину из-за незаконного посещения Крыма.

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