Выступавшая в Крыму российская певица Zivert собралась с концертами в Украину

Выступавшая ранее в аннексированном Крыму российская певица Zivert собралась с концертами в Украину. Она собирается выступить в Одессе (24 июля) и в Киеве (4 августа), билеты на ее выступления продаются в сети. В Одессе она планирует выйти на сцену арены «Морвокзал», стоимость билета — от 1000 гривен.

В Киеве выступление российской певицы запланировано в комплексе OSOCOR RESIDENCE. На официальном сайте заведения также свободно продаются билеты, но стоят они дороже, чем в Одессе, — от 2200 гривен.

На вопросы о том, не запретят ли российской певице въезд в Украину в связи с тем, что она выступала на аннексированном полуострове, организаторы OSOCOR RESIDENCE отметили на сайте, что она уже приезжала выступать в прошлом году.

О выступлениях Zivert в Крыму ранее сообщали российские СМИ. Также сохранилась афиша ее концерта в Ялте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украину не пустили российского актера Антона Пампушного и запретили въезд на три года. А с Екатерины Варнавы сняли запрет.

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