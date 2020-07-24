Лучше вакцины: ученые выявили набор наиболее сильных антител к коронавирусу

В поисках средств борьбы с коронавирусом ученые в разных странах мира все больше внимания уделяются антителам — крупным глобулярным белкам плазмы крови, которые производят плазматические клетки нашей иммунной системы.

Более того: ученым удалось выявить набор антител к новому коронавирусу, которые способны значительно улучшить состояние больного COVID-19 на ранних стадиях, а также предотвратить риск заражения.

Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете в Нью-Йорке (CUIMC), пишет РИА Новости.

Согласно распространенным данным, ученые при работе с несколькими пациентами, больными COVID-19, смогли выделить антитела, которые, по их утверждению, являются к настоящему моменту наиболее действенными в борьбе с коронавирусом.

«Мы считаем, что пациенты в тяжелом состоянии на протяжении более долгого времени подвергались влиянию большего количества вирусных частиц, что позволило их иммунной системе выработать более сильную ответную реакцию», — подчеркнул руководитель исследования, профессор медицины в Колумбийском университете Дэвид Хо.

По словам специалистов CUIMC, эти антитела могут быть «в большом количестве» воспроизведены в виде лекарства фармацевтическими компаниями. Полученный препарат, как утверждают ученые, можно будет применять «для лечения пациентов, особенно на ранних стадиях» болезни, а также для «профилактики заболевания, в том числе у пожилых людей».

При этом они уточняют, что создание препарата на основе антител в среднем занимает меньше времени, чем создание вакцины или обычного лекарства. В сообщении указывается, что к настоящему моменту эффективность антител подтверждена несколькими испытаниями на животных, которые продолжатся в ближайшее время, чтобы впоследствии ученые могли протестировать препараты на людях.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что немецким ученым удалось выделить 28 антител, нейтрализующих коронавирус.

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