Именины Ольги: красивые открытки, картинки и поздравления в стихах

Именины Ольги верующие восточного обряда отмечают каждый год 24 июля. В этот день чтят память равноапостольной княгини Ольги, многое сделавшей для принятия христианства на Руси.

Княгиню Ольгу крестили в 957 году в Константинополе. Она получила имя Елены — в честь святой равноапостольной царицы Елены, матери императора Константина. 24 июля — день, когда княгиня Ольга, умерев, перешла в вечную жизнь с Христом.

Предлагаем поздравить всех Ольг с именинами!

Олечка, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови

***

У Олечки сегодня именины,

А это значит — будем поздравлять,

Любви и счастья вечные картины

Пускай судьба научит рисовать.

А я тебе желаю море смеха,

Вагон любви и счастья океан,

Во всех делах удачи и успеха,

Чтоб гибок был всегда твой стройный стан.

***

Священный день в июле есть:

У нашей Ольги именины.

Поздравить — веская причина

Устоить праздник в ее честь!

Надарим Оленьке подарков,

Немало добрых скажем слов

И важных жизненных основ

Ей пожелаем, чтоб жить ярко:

С людьми достойными дружить,

Любить самой и быть любимой,

Быть от невзгод всегда хранимой

И нужной разным людям быть.

Ах, Ольга, светлая душа!

Тебя готовы поздравлять

Весь день, веселья не унять —

Ведь ты так чудно хороша!

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали поздравления и красочные открытки к празднику Ивана Купала.

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