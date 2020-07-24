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Общество и люди

Именины Ольги: красивые открытки, картинки и поздравления в стихах

9:13 24 июля 2020
День ангела

Именины Ольги верующие восточного обряда отмечают каждый год 24 июля. В этот день чтят память равноапостольной княгини Ольги, многое сделавшей для принятия христианства на Руси.

Княгиню Ольгу крестили в 957 году в Константинополе. Она получила имя Елены — в честь святой равноапостольной царицы Елены, матери императора Константина. 24 июля — день, когда княгиня Ольга, умерев, перешла в вечную жизнь с Христом.

Предлагаем поздравить всех Ольг с именинами!

Олечка, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье — пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови

***

У Олечки сегодня именины,
А это значит — будем поздравлять,
Любви и счастья вечные картины
Пускай судьба научит рисовать.
А я тебе желаю море смеха,
Вагон любви и счастья океан,
Во всех делах удачи и успеха,
Чтоб гибок был всегда твой стройный стан.

***
Священный день в июле есть:
У нашей Ольги именины.
Поздравить — веская причина
Устоить праздник в ее честь!
Надарим Оленьке подарков,
Немало добрых скажем слов
И важных жизненных основ
Ей пожелаем, чтоб жить ярко:
С людьми достойными дружить,
Любить самой и быть любимой,
Быть от невзгод всегда хранимой
И нужной разным людям быть.
Ах, Ольга, светлая душа!
Тебя готовы поздравлять
Весь день, веселья не унять —
Ведь ты так чудно хороша!

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали поздравления и красочные открытки к празднику Ивана Купала.

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