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Спорт

Дом звезды «Ливерпуля» ограбили, пока хозяин праздновал чемпионство (фото)

12:06 24 июля 2020
Фабиньо

Празднование завоевания звания чемпионов Англии омрачилось для полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо новостью о том, что его дом подвергся ограблению в отсутствие хозяина.

По возвращению домой с празднования Фабиньо ожидал неприятный сюрприз

Пока бразилец феерил вместе с одноклубниками в матче с «Челси» (5:3), а затем шумно праздновал первое за 30 лет чемпионство «красных», воры залезли в особняк футболиста, зарплата которого составляет 5,7 млн евро в год, и украли несколько ювелирных изделий.

Празднуя с партнерами чемпионство, Фабиньо (справа) не знал еще, что его дом подвергся ограблению

Также, по информации Liverpool Echo, злоумышленники угнали автомобиль Audi RS6, цена на базовую комплектацию которого стартует от 100 тысяч долларов. Правда, позже правоохранители обнаружили машину в 37 км от Ливерпуля, в Уигане, и вернули владельцу.

Отметим, что Фабиньо перешел в «Ливерпуль» из французского «Монако» летом 2018 года за 45 млн евро. В нынешнем сезоне на счету бразильца 39 матчей за «красных» во всех турнирах и два забитых мяча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Манчестере обокрали квартиру звезды «Манчестер Сити» Рияда Мареза, забрав элитные часы.

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