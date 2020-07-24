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Дом звезды «Ливерпуля» ограбили, пока хозяин праздновал чемпионство (фото)
Празднование завоевания звания чемпионов Англии омрачилось для полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо новостью о том, что его дом подвергся ограблению в отсутствие хозяина.
Пока бразилец феерил вместе с одноклубниками в матче с «Челси» (5:3), а затем шумно праздновал первое за 30 лет чемпионство «красных», воры залезли в особняк футболиста, зарплата которого составляет 5,7 млн евро в год, и украли несколько ювелирных изделий.
Также, по информации Liverpool Echo, злоумышленники угнали автомобиль Audi RS6, цена на базовую комплектацию которого стартует от 100 тысяч долларов. Правда, позже правоохранители обнаружили машину в 37 км от Ливерпуля, в Уигане, и вернули владельцу.
Отметим, что Фабиньо перешел в «Ливерпуль» из французского «Монако» летом 2018 года за 45 млн евро. В нынешнем сезоне на счету бразильца 39 матчей за «красных» во всех турнирах и два забитых мяча.
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