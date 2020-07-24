Катастрофа "Боинга" МАУ в Иране: что показала расшифровка "черных" ящиков

Во Франции, куда власти Ирана передали «черные ящики» со сбитого Boeing украинской авиакомпании МАУ, самописцы были успешно расшифрованы.

Об этом сообщает замминистра иностранных дел Евгений Енин. «Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. Черные ящики были успешно считаны и расшифрованы. Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Мы ждем иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе», — пишет дипломат в своем микроблоге в Twitter.

Grateful to all partners who helped bring this moment closer. Black boxes from #PS752 were read out and deciphered successfully. The transcript confirmed the fact of illegal interference with the plane. We are waiting for the Iranian side for the first round of talks next week. pic.twitter.com/ArqeQ5I2e6 — Yevhenii Yenin (@YeninYevhenii) July 24, 2020

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Евгений Енин заявлял, что иранская сторона не шла на переговоры с Украиной относительно выплат компенсаций семьям погибших пассажиров и экипажа авиалайнера.

Напомним, что трагедия произошла утром 8 января 2020 года вскоре после взлета авиалайнера — хоронлогию событий смотрите в материале на сайте «ФАКТОВ».

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