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Происшествия

Катастрофа "Боинга" МАУ в Иране: что показала расшифровка "черных" ящиков

14:07 24 июля 2020
Самолет МАУ разбился в Иране

Во Франции, куда власти Ирана передали «черные ящики» со сбитого Boeing украинской авиакомпании МАУ, самописцы были успешно расшифрованы.

Об этом сообщает замминистра иностранных дел Евгений Енин. «Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. Черные ящики были успешно считаны и расшифрованы. Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Мы ждем иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе», — пишет дипломат в своем микроблоге в Twitter.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Евгений Енин заявлял, что иранская сторона не шла на переговоры с Украиной относительно выплат компенсаций семьям погибших пассажиров и экипажа авиалайнера.

Напомним, что трагедия произошла утром 8 января 2020 года вскоре после взлета авиалайнера — хоронлогию событий смотрите в материале на сайте «ФАКТОВ».

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