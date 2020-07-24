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Сами не справились: объявлен международный тендер на услуги по поднятию танкера Delfi

20:59 24 июля 2020
танкер Делфи

Администрация морских портов Украины (АМПУ) не стала дожидаться еще одной попытки подъема Delfi и объявила международный тендер на закупку услуг по поднятию танкера. Напомним, более восьми месяцев судно лежит на боку в акватории одесского городского пляжа «Дельфин», который были вынуждены закрыть для отдыхающих.

Характерно, что АМПУ — государственная структура — решила объявить тендер, невзирая на поручение премьер-министра Д. Шмыгаля.

Сообщение о тендере появилось в системе публичных закупок ProZorro в четверг, 23 июля, еще до того, как АМПУ получила юридические права на выполнение работ по подъему танкера. Объявленная стоимость — 24,7 миллиона гривен. Конечный срок подачи тендерных предложений — 28 августа. Дата начала аукциона — 5 октября. Сумма тендерного обеспечения — 740,45 тыс. гривен.

В АМПУ объясняют: чтобы соответствующими работами занялось государственное предприятие, нужно выполнить большое количество «бумажной работы». Кроме того, понадобиться целый ряд разрешительных документов.

«Если мы какие-то из этих шагов не выполним, АМПУ окажется в поле зрения прокуратуры, полиции, НАБУ и так далее. Мы не можем использовать госсредства, полученные от портовых сборов, на поднятие имущества частной компании», — отметили в АМПУ.

Подчеркивается, что судовладелец в любом случае должен будет компенсировать администрации все расходы, если вопрос перейдет в ее компетенцию.

Нельзя не учитывать, что период, в течение которого подрядчик должен заключить договор с заказчиком, может длиться два месяца, о чем свидетельствует тендерная документация. Срок предоставления этих услуг также может составлять до 60 суток. Итого — выходим на зиму следующего, 2021 года. Однако всем отлично известно, что в зимний период на море — штормы и туман, то есть ни о какой операции по подъему и речи быть не может.

Напомним, что после многочисленных «напоминаний» (в том числе от Генеральной прокуратуры) о необходимости убрать танкер с пляжа судовладелец пообещал сделать это до 31 марта. В частности, судно планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Позже АМПУ продлила срок до 20 июля.

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