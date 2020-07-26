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Общество и люди

День работников торговли 2020: красивые открытки и поздравления

9:14 26 июля 2020
продавец

Ежегодно в последнее воскресенье июля в Украине отмечают День торговли. Профессиональный праздник учрежден указом президента Леонида Кучмы.

В этом году, в связи с пандемией коронавируса, продавцам и покупателям приходится привыкать к новым требованиям. Но праздник остается праздником.

«ФАКТЫ» собрали красивые открытки и оригинальные поздравления с Днем работника торговли.

Быть работником торговли —
Не такой простой удел!
У работника торговли
Очень много важных дел:
Знать все тонкости товара,
Изучить ассортимент.
На вопросы чтобы можно
Было дать ответ в момент.
С Днем работников торговли
Поздравляю от души.
На своем рабочем месте
Вы, ребята, хороши.
Пусть не будет злых клиентов,
Жадных и скупых зануд.
И прибавит вам финансов
Ваш нелегкий честный труд!

Всем работникам торговли
Разрешите пожелать
Замечательных условий,
Чтоб товар свой продавать.
Чтоб клиент был не капризен,
Чтоб хотелось и моглось,
Неприятных чтоб сюрпризов
Получать не довелось.
С настроеньем быть, с наваром
И держать по ветру нос,
И на ваши чтоб товары
Постоянный был бы спрос.

С Днем работников торговли!
Пожелаю от души,
Чтоб к тебе большие толпы
За покупкой дружно шли.

День торговли, господа
Нам забыть никак нельзя.
Это двигатель прогресса
Это всем давно известно.
Кто в торговлю вовлечен,
И кто в денежки влюблен,
Пускай целый целый год
Получает лишь доход.
Пусть не будет недостачи
И сопутствует удача!

Напомним, 24 июля верующие восточного обряда отмечали именины Ольги. В этот день вспоминали равноапостольную княгиню Ольгу, многое сделавшую для принятия христианства на Руси.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали поздравления и красочные открытки к празднику Ивана Купала.

ФОТО: Liga.net

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