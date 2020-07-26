День работников торговли 2020: красивые открытки и поздравления

Ежегодно в последнее воскресенье июля в Украине отмечают День торговли. Профессиональный праздник учрежден указом президента Леонида Кучмы.

В этом году, в связи с пандемией коронавируса, продавцам и покупателям приходится привыкать к новым требованиям. Но праздник остается праздником.

«ФАКТЫ» собрали красивые открытки и оригинальные поздравления с Днем работника торговли.

Быть работником торговли —

Не такой простой удел!

У работника торговли

Очень много важных дел:

Знать все тонкости товара,

Изучить ассортимент.

На вопросы чтобы можно

Было дать ответ в момент.

С Днем работников торговли

Поздравляю от души.

На своем рабочем месте

Вы, ребята, хороши.

Пусть не будет злых клиентов,

Жадных и скупых зануд.

И прибавит вам финансов

Ваш нелегкий честный труд!

Всем работникам торговли

Разрешите пожелать

Замечательных условий,

Чтоб товар свой продавать.

Чтоб клиент был не капризен,

Чтоб хотелось и моглось,

Неприятных чтоб сюрпризов

Получать не довелось.

С настроеньем быть, с наваром

И держать по ветру нос,

И на ваши чтоб товары

Постоянный был бы спрос.

С Днем работников торговли!

Пожелаю от души,

Чтоб к тебе большие толпы

За покупкой дружно шли.

День торговли, господа

Нам забыть никак нельзя.

Это двигатель прогресса

Это всем давно известно.

Кто в торговлю вовлечен,

И кто в денежки влюблен,

Пускай целый целый год

Получает лишь доход.

Пусть не будет недостачи

И сопутствует удача!

Напомним, 24 июля верующие восточного обряда отмечали именины Ольги. В этот день вспоминали равноапостольную княгиню Ольгу, многое сделавшую для принятия христианства на Руси.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали поздравления и красочные открытки к празднику Ивана Купала.

ФОТО: Liga.net

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