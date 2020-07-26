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Мир

Новая угроза: Путин заявил о планах оснастить флот гиперзвуковым оружием

14:21 26 июля 2020
Путин

Президент России Владимир Путин заявил о планах оснащения Военно-морского флота РФ гиперзвуковым оружием. Напомним, сейчас в России, по приказу Путина, проходит внезапная проверка войск.

Об оружии, аналогов которому якобы больше нигде нет в мире, Путин сказал на военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Российский оппозиционер Алексей Навальный так прокомментировал выступление главы Кремля: «А Путин все парады проводит. Других дел нет в стране».

Его поддержали и большинство других комментаторов, которые нелицеприятно отозвались о президенте России.

«Информационное сопротивление» сообщает, что в Минобороны РФ заявили об успешном завершении испытаний ракеты «Циркон», в ходе которых подтвердились уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета. Предполагается, что «Цирконы» поступят на вооружение части фрегатов и атомных подводных лодок.

Напомним, в сентябре ВС России планируют провести масштабные военные учения «Кавказ-2020». Для этого россияне стягивают военную технику в оккупированный Крым и к границам Украины.

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