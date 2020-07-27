На Днепропетровщине перевернулся автобус с пассажирами: сбежавшего водителя нашли спустя три дня после ДТП

В Днепропетровской области разыскали водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП — мужчина скрылся после того, как транспортное средство слетело в кювет и перевернулось, а 15 пассажиров попали в больницу.

Как сообщают в ГУНП Днепропетровской области, 45-летний водитель более трех дней скрывался в городе Каменское. Ему вручили повестку и обязали прибыть в отделение полиции для следственных действий.

«Следователи назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы, по результатам которых будет решаться вопрос о вручении мужчине сообщение о подозрении», — отмечают в отделе коммуникаций областной полиции.

Открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом пассажирский автобус и врезавшаяся в него лековушка вылетели в кювет по разные стороны дороги. Водитель Opel Astra погиб на месте, его пассажиру удалось выжить.



24

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter