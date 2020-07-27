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Выросли в четыре раза: промоутер раскрыл гонорары Софии Ротару
Несмотря на карантин и снижение корпоративов, гонорары топовых артистов не снижаются, а даже, наоборот, растут. Так, по словам промоутера и генерального директора компании «Ру-концерт» Евгения Морозова, артисты не спешат понижать ценник даже в условиях снижения мероприятий. Он раскрыл стоимость выступления Софии Ротару, показавшей свой дом и сад.
«Цены никто из артистов не хочет опускать,-удивляется промоутер. А значит, наши звёзды в ближайшие полтора года будут сидеть без работы. Либо будут вынуждены опустить гонорар до 500 тысяч рублей. Я тут интересный прайс нашел 98 года. Докризисный. Гонорар Аллы Пугачевой в то время составлял 25 тысяч долларов. София Ротару стоила 17 тысяч долларов», — рассказал Морозов в беседе КП.
По его мнению, гонорары взлетели в 2000-х, когда появилась новая элита и шальные деньги. А статус артиста на корпоративе подтверждал статус хозяина вечеринки. В те времена выступление Пугачевой могло стоить до 350 тысяч долларов. Но еще круче было выписать заграничную звезду — Элтона Джона, Мадонну, Джей Ло и Бейонсе.
«У нас каждый год проводились различные гала-ужины, куда элита приезжала на дорогих машинах: у мужчин дорогие часы, дамы в Шопарде. Для чего это нужно? Чтобы пустить пыль в глаза, что ты надежный партнер. То есть крутая тачка и бриллианты были символом надежного партнерства. Так же и со звездами. Если у тебя поет Пугачева или Ротару, значит, ты на коне», — говорит Морозов.
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