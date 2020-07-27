Известная российская актриса, секс-символ советского кино Елена Кондулайнен оказалась в реанимации. 62-летнюю артистку госпитализировали в Москве прямо из ресторана, где она проводила время. Елене внезапно стало плохо, она жаловалась на сильную головную боль, ее речь была затруднена. Сотрудники ресторана «Времена года» вызвали скорую помощь. Сначала Кондулайнен отказывалась от госпитализации, но медики настояли на стационарном обследовании, заподозрив инсульт. Сейчас актриса находится в реанимации боткинской больницы. В театре «Луна», где служит актриса, госпитализацию подтвердили, не став раскрывать деталей. Лишь заверили, что состояние Кондулайнен стабильное.

Напомним, популярность актрисе принесла роль Смерти в фильме «Сто дней до приказа». Заметными стали работы в картинах «Зверобой», «Бабник», «Караван смерти». Также Кондулалйнен снялась в одном из ранних отечественных эротических киноопытов «Дафнис и Хлоя».

«ФАКТЫ» также сообщали о том, что российский певец Александр Буйнов был срочно госпитализирован в одну из частных клиник Москвы, ему удалили желчный пузырь.

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