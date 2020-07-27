Вполне допускаю, что сценарии фильмов скоро будут писать роботы, – Владимир Горянский

«Всё когда-нибудь может стать лучше», — как-то сказал голливудский актер Ричард Гир. И сегодня, когда человечество оказалось в непростой ситуации, хочется верить, что спустя время наш мир станет еще совершеннее: экология очистится, люди станут добрее, мир будет миром без войн. Конечно, это похоже на утопию. Но мечтать не вредно, а порой даже очень полезно. Сегодня наш собеседник в проекте «ФАКТОВ» «Мир после пандемии» — народный артист Украины Владимир Горянский. Он размышляет о том, какие сюжеты будут востребованы в кино после пандемии и от чего зависит счастье человека в постоянно меняющемся мире.

«Очень важно побыть наедине с собой, собрать попусту растраченную энергию, понять, что в жизни главное, а что второстепенное»

— Владимир, как карантин отразился на вашей жизни?

— Он начался весной, и я для себя отметил, что давно в суете не следил, как пробуждается природа. Думаю, Вселенная не случайно сказала нам: «Остановитесь, посмотрите вокруг, задумайтесь над тем, как вы живете». Очень важно побыть наедине с собой, собрать попусту растраченную энергию, понять, что в жизни главное, а что второстепенное. Поэтому я воспринял карантин как творческий отпуск — без суеты и истерик. А многим коллегам, которые пришли в отчаяние, советовал: «Паузы необходимы: пусть зритель немного отдохнет от вас, а вы — от него. Подумайте, что вы делали, интересно ли это было зрителю и вам самим. Карантин — повод разобраться в себе». А еще считаю, что пандемия дала нам ощущение ценности времени.

— Как, с вашей точки зрения, будет меняться кинематограф?

— Кино требует финансирования, а с деньгами туговато. Но в любом случае киноиндустрия будет развиваться, это прибыльный бизнес. Снимут немало фильмов на тему пандемии и изоляции, появятся психологические драмы. Хочется, чтобы новые картины были глубокими и талантливыми. А это зависит от режиссера, сценариста, актеров… Бывает, артист играет третьестепенную роль, а запомнится лучше, чем главный герой. Когда талант будет цениться, это, безусловно, пойдет на пользу нашему кинематографу.

— Зарубежные издания пишут, что искусственный интеллект на пути к киноиндустрии и не исключено, что к 2050 году писать сценарии фильмов будут роботы.

— Вполне допускаю. В этом нет ничего сложного. В компьютер закладывается специальная программа — вот и все. А кино всегда следует за прогрессом. Кинотехнологии уже сегодня фантастические. А лет через 5−10 будет что-то вообще необыкновенное!

— Но ваши зарубежные коллеги бьют тревогу: в сценариях, созданных роботами, не будет ни души, ни сердца.

— Такой сценарий можно взять за основу, а насытит его эмоциями человек. Хотя и их, думаю, можно запрограммировать. Мы же уже видим в кино эмоциональных роботов, в которых влюбляются люди. Правда, есть опасность воплотить фантазию кинематографистов, когда роботы начинают владеть миром, в жизнь. Хочется, чтобы этого не произошло. Что же касается технического прогресса, его не остановить. Знаете, когда появилось звуковое кино, для Чарли Чаплина это была в каком-то смысле трагедия: он не мог его до конца принять и оставался приверженцем немого. Но то, что должно было произойти, произошло.

«У меня с ранних лет было желание жить в придуманном сказочном мире»

— Тем не менее многие великие актеры и режиссеры говорят, что запрограммировать успех нельзя. Зачастую все решает случай. Например, Пьер Ришар рассказывал мне, что в кино его привело чудо. В 18 лет он понятия не имел, кем хочет стать. И вдруг включил телевизор, где шел фильм с американским актером Дэнни Кейем. И к концу фильма Пьер Ришар понял, что хочет стать актером. «Мне повезло, что я включил телевизор в тот момент, когда шел именно этот фильм, и что интуиция подсказала мне посмотреть его, — резюмировал он. — Не чудеса ли? Именно тогда сказал себе, что буду артистом!»

— Бог великий! Если вам что-то суждено, он найдет возможность, как это сделать. Думаю, Пьер Ришар включил фильм в тот момент не случайно. У каждого есть свое предназначение, которое, придя в этот мир, мы должны выполнять. Поэтому понятие «случай» — очень философский вопрос. Кто создает этот случай? И воспользуется ли им человек? Говорят, ангелы нам дают много подсказок, но, к сожалению, мы этим не всегда пользуемся и поэтому идем к цели извилистыми дорогами, в то время когда можно идти просто прямо!

— А вы обращали внимание на такие подсказки?

— Да, у меня с ранних лет было желание жить в придуманном сказочном мире. Например, в детстве — лет в семь-восемь — я хотел быть принцем. И на сцене мог им быть пару часов точно! В кино и театре актер может быть хоть королем, хоть миллиардером…

— Что изменится в съемках из-за пандемии?

— Думаю, батальные, массовые сцены, безусловно, будут как-то скорректированы. Возможно, их вообще определенное время не будут снимать. Талантливый режиссер всегда найдет выход — и зритель сможет представить то, чего не видит.

— У вас есть страх заразиться на съемках?

— Понимаете, мир не может остановиться, поэтому важно не поддаваться панике. Перед съемками необходимо делать тест на коронавирус и соблюдать меры безопасности.

— Китайская пословица гласит, что у мудрого зайца есть три выхода из норы. А вы думали о том, как смогли бы зарабатывать в случае, если актерская профессия не сможет вас кормить?

— Нет, не думал об этом. Но помимо работы в кино и театре я преподаю в Киевском национальном университете культуры и искусств. У меня два актерских курса, поэтому есть чем заниматься. Кроме того, верю, что все образуется и в кино, и в театре.

«Любовь — это такая сила, которая побеждает все»

— Как долго коронавирус будет держать весь мир в напряжении, никто сказать не может. А как вы считаете, можно ли быть счастливым в условиях пандемии?

— Все зависит от того, с кем вы будете это период переживать. Думаю, если у вас есть любимый человек, это будет легко. А если вы одиноки, то останетесь один на один с этой пандемией, а это очень сложно. Но у каждого всегда есть возможность найти человека, близкого себе по духу. А любовь — это такая сила, которая побеждает все.

— Пресса писала, что в Китае после карантина наблюдался бум разводов.

— Это значит, что люди поняли: они должны идти другим путем и с другими людьми.

— А потом был всплеск бракосочетаний. Как это можно объяснить?

— Очевидно, те, кто развелся, сразу нашли свои половинки (смеется).

— Как, с вашей точки зрения, может измениться общение людей?

— Считаю, что уход с головой в онлайн-реальность — большая беда, потому что люди должны смотреть друг другу в глаза, обмениваться живой энергией. Заменить реальное общение виртуальным невозможно. Это как с театром. Без живых артистов это уже не театр.

— Многих волнует вопрос, как скоро мы будем путешествовать по миру?

— Неизвестно, как надолго затянется ситуация, но, уверен, что человечество что-то придумает. Я оптимист в этом плане. Многие страны уже открыли границы. Все постепенно образуется. Главное — быть положительно настроенным, от этого, кстати, зависит наш иммунитет.

— Что бы вы пожелали читателям и «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— Верьте в то, что все будет хорошо, и пусть рядом с вами всегда будет любимый человек.

Ранее о том, какие изменения ждут мир шоу-бизнеса и кино после пандемии, «ФАКТАМ» рассказал известный актер и продюсер Юрий Горбунов.

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