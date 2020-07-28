Бензин дорожает из-за роста курса доллара: как изменятся цены на АЗС в ближайшее время

В последнее время украинцы наблюдают не только резкий рост курса доллара, но и стремительное подорожание горючего на автозаправках. За месяц все виды топлива подорожали приблизительно на гривню. По состоянию на 28 июля стоимость бензина А-95 в среднем по Украине составляет 22,87 грн за литр, дизтоплива — 22,31 грн, сжиженного газа — 11,70 грн. Причем рост цен на заправках продолжается.

О том, с чем связано подорожание нефтепродуктов и какие цены ждут украинских автомобилистов в ближайшее время, «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

— На рост стоимости горючего влияет два основных фактора, Первый — это рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Соответственно, отечественный рынок постепенно наполняется более дорогим топливом. За последние три месяца цена на нефть и горючее в мире выросла в три раза. В то же время до конца июня цены на украинских заправках росли не существенно. Однако запас прочности, обеспеченный старыми, дешевыми закупками нефтепродуктов, заканчивается. В Украину поступают новые партии горючего — уже по более высоким ценам.

Вторым фактором влияния в последние две-три недели стала ситуация на валютном рынке. Курсы доллара и евро активно пошли вверх после того, как президент Зеленский заявил о необходимости привести реальный курс гривни в соответствие с показателями, утвержденными в госбюджете на нынешний год. Естественно, что подорожание доллара тут же отразилось на стоимости горючего, поскольку украинский топливный рынок очень зависим от валютного. Мы импортозависимая страна, и большая часть горючего ввозится из-за рубежа и покупается за доллары и евро.

Все эти факторы в комплексе толкают топливные цены вверх. Если пожелание президента о 30 гривнях за доллар будет соблюдено, то цена топлива вырастет минимум на 10%, или на 2,5 гривни. Хочу напомнить, что каждая гривня в стоимости доллара это 80 копеек в цене литра бензина. Значит, если доллар подорожает на 3 гривни, то горючее на АЗС — приблизительно на 2,5 гривни. А учтивая, что еще есть потенциал для роста цены, связанный с мировым подорожанием нефти и нефтепродуктов и обновлением запасов, розничная цена литра топлива на отечественных АЗС может подняться еще примерно на гривню.

Однако, если от закупки более дорогого импортного топлива никуда не деться, то на стабильность курса национальной валюты наша власть все же может как-то повлиять. И именно от ситуации на валютном рынке в ближайшее время будет напрямую зависеть стоимость горючего на заправках", — подытожил эксперт.

Стоит отметить, что в Украине продолжаются попытки определенных коммерческих структур, близких к бизнесмену Игорю Коломойскому, пролоббировать введение дополнительных пошлин на импортное дизельное топливо и сжиженный газ. О ситуации вокруг введения пошлин и о возможных последствиях их введения читайте в следующей статье.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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