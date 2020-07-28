- 12:31 В Центре "Мироворец" заявили, что Портнов якобы причастен к уголовному преследованию Пашинского
- 11:55 Стрельба в центре Харькова: пассажир открыл огонь из окна машины
- 11:43 «Слуга народа» Гетманцев заразился коронавирусом
- 11:22 Лежала на земле вся в крови: на Черниговщине убили молодую девушку
- 11:19 Германия будет бесплатно тестировать на коронавирус прибывших из Украины
- 11:16 Бензин дорожает из-за роста курса доллара: как изменятся цены на АЗС в ближайшее время
- 11:16 Многолетний ассистент Луческу отказался работать с ним в «Динамо»
- 10:52 Убийство Екатерины Гандзюк: дело Мангера и Левина ушло в суд
- 10:49 Открытие детских лагерей с 1 августа: в Минздраве ответили, где это станет возможно
- 10:46 Где в Киеве с 28 июля по 2 августа работают продуктовые ярмарки: адреса
- 10:17 В Киеве водитель избил велосипедиста за сделанное замечание: видео происшествия попало в сеть
- 09:57 Бывший пилот Формулы-1 разбил эксклюзивный автомобиль за 1 млн евро
Настя Каменских похвасталась идеальной фигурой в купальнике (фото)
Популярная певица Настя Каменских, рассказавшая о тайной свадьбе с Потапом три года назад в Лас-Вегасе, похвасталась идеальной фигурой в купальнике. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько фото на пляже, впечатлив идеальными формами. Настя рассказала, что она гастролирует в Турции. В солнечной Анталии на берегу моря певица не забывает об утренних пробежках и занимается гимнастикой. Также она находит время для изучения иностранных языков.
В своем блоге Настя подчеркивает, что утро обязательно нужно начинать с зарядки, планировать свои дела, так легче добиваться цели.
В недавнем интервью Потап рассказал, как Настя попала в смертельную аварию, которая перевернула ее жизнь.50
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм