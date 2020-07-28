Настя Каменских похвасталась идеальной фигурой в купальнике (фото)

Популярная певица Настя Каменских, рассказавшая о тайной свадьбе с Потапом три года назад в Лас-Вегасе, похвасталась идеальной фигурой в купальнике. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько фото на пляже, впечатлив идеальными формами. Настя рассказала, что она гастролирует в Турции. В солнечной Анталии на берегу моря певица не забывает об утренних пробежках и занимается гимнастикой. Также она находит время для изучения иностранных языков.

В своем блоге Настя подчеркивает, что утро обязательно нужно начинать с зарядки, планировать свои дела, так легче добиваться цели.

В недавнем интервью Потап рассказал, как Настя попала в смертельную аварию, которая перевернула ее жизнь.

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