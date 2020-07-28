В Центре "Мироворец" заявили, что Портнов якобы причастен к уголовному преследованию Пашинского

В Центре «Миротворец» заявили, что к уголовному преследованию экс-нардепа Сергея Пашинского — речь идет о его стычке на дороге с жителем Киевской области Вячеславом Химикусом — якобы имеет отношение экс-глава АП Виктора Януковича Андрей Портнов.

Так, в «Миротворце» отмечают, что у Химикуса бесплатным адвокатом стала юрист, чью кандидатуру Портнов якобы согласовывал с Кремлем в качестве руководителя некой общественной организации, создаваемой для «достижения определенных целей под прикрытием правозащитной деятельности». Данные о согласовании были получены в результате взлома электронной почты советника Владислава Суркова Бориса Рапопорта.

То, что Пашинский стал мишенью для Кремля, расследователи связывают с тем, что именно он вместе с экс-секретарем СНБО Александром Турчиновым сумел «мобилизовать и организовать остатки Военно-промышленного комплекса Украины на создание новых видов вооружений и ракетного щита страны» и «координировал работу украинских спецслужб на ряде направлений в первые месяцы российской агрессии».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Миротворце» показали, как использовали украинских политиков для продвижения выгодных Кремлю сценариев.



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