Притесняют за веру и политические взгляды: россиянин пришел в Украину просить статус беженца

В понедельник, 27 июля, недалеко от пункта пропуска «Юнаковка» в Сумской пограничники обнаружили россиянина, который шел в Украину, чтобы получить статус беженца. Ранее убежища в Украине попросила россиянка, которая бежала от рейдеров.

Как сообщили в Госпогранслужбе, 45-летний гражданин России пешком незаконно пересек украинско-российскую границу с целью остаться в Украине.

Россиянин сообщил украинским пограничникам, что на родине он преследуется за политические и религиозные взгляды. В связи с этим, он не мог больше там оставаться.

«После проведения определенных в таких случаях законодательством мер, гражданина России направят в органы Государственной миграционной службы Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 марта 2020 года изменились правила пересечения украинско-российской границы.

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