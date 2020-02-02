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Погранслужба предупредила, что через месяц попасть в Россию можно будет только по загранпаспорту
С 1 марта 2020 года украинцы не смогут пересекать государственную границу из Украины в Российскую Федерацию на основании внутреннего паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении. Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 № 1056.
Как сообщили в Государственной пограничной службе, граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину по этим документам.
«Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении, учитывая низкую степень защиты этих документов», — говорится в сообщении ведомства.
В Госпогранслужбе отметили также, что уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не дает возможность установить принадлежность документа конкретному ребенку.
В 2019 году украинские пограничники выявили и пресекли 502 попытки пересечения лицами государственной границы по поддельным документам. Из 89 поддельных документов, обнаруженных на границе с Российской Федерацией — 73 были именно внутренние паспорта.
Как писали «ФАКТЫ», в 2019 году украинцы меньше ездили в Россию, нежели годом ранее. Согласно данным, обнародованным МВД Украины, пассажиропоток на российско-украинской границе по сравнению с 2018 годом снизился на 10 процентов — с 11 миллионов до менее 10 миллионов человек.
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