24.85 / 25.11 27.41 / 27.76
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Погранслужба предупредила, что через месяц попасть в Россию можно будет только по загранпаспорту

11:42 2 февраля 2020 158
Паспорт Украины
Инф. «ФАКТОВ»

С 1 марта 2020 года украинцы не смогут пересекать государственную границу из Украины в Российскую Федерацию на основании внутреннего паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении. Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 № 1056.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину по этим документам.

«Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении, учитывая низкую степень защиты этих документов», — говорится в сообщении ведомства.

В Госпогранслужбе отметили также, что уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не дает возможность установить принадлежность документа конкретному ребенку.

В 2019 году украинские пограничники выявили и пресекли 502 попытки пересечения лицами государственной границы по поддельным документам. Из 89 поддельных документов, обнаруженных на границе с Российской Федерацией — 73 были именно внутренние паспорта.

Как писали «ФАКТЫ», в 2019 году украинцы меньше ездили в Россию, нежели годом ранее. Согласно данным, обнародованным МВД Украины, пассажиропоток на российско-украинской границе по сравнению с 2018 годом снизился на 10 процентов — с 11 миллионов до менее 10 миллионов человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

автобусы в Донецке

Цены российские, жизнь, как в Зимбабве: стоимость проезда в Донецке выросла в два раза

погода

Ударят сильные морозы: синоптик озвучил прогноз погоды на февраль

Ужасная находка: в Киеве из Днепра вытащили окровавленную голову (фото 18+)

Ужасная находка: в Киеве из Днепра вытащили окровавленную голову (фото 18+)

Карен Чухаджян Сергей Воробьев

Украинский боксер избил не знавшего поражений россиянина на его же территории (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер