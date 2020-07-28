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Компенсации за бэби-боксы: родителей обнадежили выплатами в ближайшие дни
В Украине вместо пакетов для новорожденных, в которых было все необходимое для малыша, получивших название «бэби-боксы», родителям будут выдавать деньги. Такая практика с осени прошлого года уже применяется, в частности, в Донецкой области.
Вместо «бэби-боксов», которые родители получали в роддоме или в управлении соцзащиты, роженицы получат компенсацию в размере 4 тысяч гривен, передает ТСН.
Минсоцполитики подготовило проект постановления по поводу предоставления компенсации за пакет, в случае его отсутствия, и направило на согласованности в Минфин.
В ближайшее время документ примут и родители получат компенсацию. Об этом заявил заместитель директора Департамента соцполитики КГГА Максим Бученко.
Произойти это должно уже в ближайшие дни.
Между тем, молодые родители из разных городов Украины по-разному восприняли новшество. Одни все-таки хотят получить «бэби-бокс», а остальное не против денежной компенсации.
Напомним, в Украине с 1 января заработал сервис «Е-Малятко», по которому родители могут получить 10 видов услуг прямо в роддоме или онлайн на сайте «Дія».
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