Компенсации за бэби-боксы: родителей обнадежили выплатами в ближайшие дни

В Украине вместо пакетов для новорожденных, в которых было все необходимое для малыша, получивших название «бэби-боксы», родителям будут выдавать деньги. Такая практика с осени прошлого года уже применяется, в частности, в Донецкой области.

Вместо «бэби-боксов», которые родители получали в роддоме или в управлении соцзащиты, роженицы получат компенсацию в размере 4 тысяч гривен, передает ТСН.

Минсоцполитики подготовило проект постановления по поводу предоставления компенсации за пакет, в случае его отсутствия, и направило на согласованности в Минфин.

В ближайшее время документ примут и родители получат компенсацию. Об этом заявил заместитель директора Департамента соцполитики КГГА Максим Бученко.

Произойти это должно уже в ближайшие дни.

Между тем, молодые родители из разных городов Украины по-разному восприняли новшество. Одни все-таки хотят получить «бэби-бокс», а остальное не против денежной компенсации.

Напомним, в Украине с 1 января заработал сервис «Е-Малятко», по которому родители могут получить 10 видов услуг прямо в роддоме или онлайн на сайте «Дія».

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