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Мир

Вернулись на поле забрать мяч: в Мексике молния убила двух футболисток

4:25 29 июля 2020
Молния во врвемя футбольного матча

Удары молнии во время футбольных матчей — не такая уж и редкость, при этом некоторые из подобных инцидентов заканчиваются весьма печально.

Об одном из подобных случаев рассказывает Рамблер со ссылкой на мексиканское издание Universal.

Согласно его информации, инцидент произошел в муниципалитете Тлауак, где проводился матч женской футбольной лиги. Из-за разразившейся грозы и сильного дождя игру пришлось прервать.

Но уже во время перерыва пять спортсменок вернулись на поле, чтобы забрать оставшийся там мяч. Именно в этот момент и ударила молния — и задела всех пятерых.

Пострадавших спортсменок срочно доставили в больницу. Увы, двум из них врачи уже не смогли помочь — девушки скончались. Одна из погибших была несовершеннолетней.

Еще у трех футболисток диагностированы ожоги второй степени. Сейчас их жизням уже ничто не угрожает, передает издание.

Напомним, что в августе прошлого года в Германии 15 футболистов оказались в больнице из-за сильной грозы. Инцидент произошел в городе Розенфельд-Хайлигенциммерн, федеральная земля Баден-Вюртемберг. Спортсмены тренировались на поле, когда в них ударила молния.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что совсем недавно, в начале июля в России вратарь клуба «Олимп» профессиональной футбольной лиги «Знамени Труда» Иван Заборовский попал в реанимацию после попадания молнии. Несчастный случай произошел во время тренировки на стадионе «Торпедо» в Москве. После инцидента 16-летнего юношу ввели в искусственную кому.

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