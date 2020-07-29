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«Никогда не будет прежней»: состояние Елены Кондулайнен остается тяжелым
Состояние известной российской актрисы Елены Кондулайнен, госпитализированной в боткинскую клинику в Москве, остается крайне тяжелым, за ее жизнь борются врачи. В СМИ появляется противоречивая информация, пишут, что Кондулайнен находится в реанимации, у нее поражен головной мозг.
Как передает КП слова близкой подруги актрисы, врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь Елене. После инсульта у нее начались тяжелые осложнения.
«Надеемся на чудо. Остается только молиться. Но понимаем, что прежней она уже вряд ли будет», — рассказала подруга актрисы.
В свою очередь, в «Театре Луны», где служит Кондулайнен, заверили, что актрисе гораздо лучше. Ее перевели из реанимации в обычную палату.
Знакомые актрисы уверяют, что ничего не предвещало беды. 62-летняя Елена вела здоровый образ жизни, последний месяц провела в своем доме в Финляндии, оздоровилась и похудела, прекрасно себя чувствовала.
Напомним, популярность актрисе принесла роль Смерти в фильме «Сто дней до приказа». Заметными стали работы в картинах «Зверобой», «Бабник», «Караван смерти». Также Кондулайнен снялась в одном из ранних отечественных эротических киноопытов «Дафнис и Хлоя».
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