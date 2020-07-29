27.56 / 27.82 32.01 / 32.53
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Никогда не будет прежней»: состояние Елены Кондулайнен остается тяжелым

9:34 29 июля 2020
Елена Кондулайнен

Состояние известной российской актрисы Елены Кондулайнен, госпитализированной в боткинскую клинику в Москве, остается крайне тяжелым, за ее жизнь борются врачи. В СМИ появляется противоречивая информация, пишут, что Кондулайнен находится в реанимации, у нее поражен головной мозг.

Как передает КП слова близкой подруги актрисы, врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь Елене. После инсульта у нее начались тяжелые осложнения.

«Надеемся на чудо. Остается только молиться. Но понимаем, что прежней она уже вряд ли будет», — рассказала подруга актрисы.

В свою очередь, в «Театре Луны», где служит Кондулайнен, заверили, что актрисе гораздо лучше. Ее перевели из реанимации в обычную палату.

Знакомые актрисы уверяют, что ничего не предвещало беды. 62-летняя Елена вела здоровый образ жизни, последний месяц провела в своем доме в Финляндии, оздоровилась и похудела, прекрасно себя чувствовала.

Напомним, популярность актрисе принесла роль Смерти в фильме «Сто дней до приказа». Заметными стали работы в картинах «Зверобой», «Бабник», «Караван смерти». Также Кондулайнен снялась в одном из ранних отечественных эротических киноопытов «Дафнис и Хлоя».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Александр Буйнов попал в больницу с острым приступом, ему удалили желчный пузырь.

337

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Елена Кондулайнен

«Никогда не будет прежней»: состояние Елены Кондулайнен остается тяжелым

Михаил Старцев

Российский боксер убил отца трех детей, заступившегося за инвалида (фото, видео)

скорая

Под Харьковом «скорая» насмерть сбила женщину: момент жуткой аварии попал на видео

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Принц Уильям рассказал о самом неромантичном подарке, который сделал Кейт Миддлтон в начале их отношений (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер