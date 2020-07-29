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Общество и люди

Заразившемуся коронавирусом медику из Днепра отказали в компенсации

12:16 29 июля 2020
медик

В Украине, где к помощи врачам в борьбе с коронавирусом привлекают студентов-медиков и интернов, отказывают в компенсации заболевшим докторам. Один из таких случаев произошел в Днепре.

Заведующему отделением анестезиологии Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Дмитрию Макарову, переболевшему COVID-19, эксперт Укрсоцстраха дал ответ, что его работа с инфекционными рисками не связана, о чем якобы говорит аттестация его рабочего места. В связи с эти компенсация ему не положена.

«Сегодня я узнал правду — никаким больным с covid19 помощи я не оказывал, работа моя с инфекционными рисками связана не была и, соответственно, у меня нет никакого морального права претендовать на компенсацию, которую Родина обещала заболевшим врачам. Этот урок взаимодействия с государством Украина я запомню и передам всем, кому смогу. Спасибо», — пишет Макаров в Facebook.

Подписчики оставили под постом медика массу возмущенных комментариев и призывают Макарова не пускать ситуацию на самотек, а бороться — обращаться в МОЗ, идти в суд и требовать справедливости.

Напомним, в начале карантина президент Зеленский подписал закон, предусматривающий доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19. Самим же заразившимся медикам положена компенсация.

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