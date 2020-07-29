ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 30 ИЮЛЯ —...

Автору книг о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг, которая первой в мире заработала миллиард долларов писательским трудом, 31 июля исполняется 55 лет

30 июля 1984 г. На телевидении начался показ самого длительного в мире американского сериала «Санта-Барбара».

1 августа 1780 г. Швеция заявила о своем постоянном нейтралитете. В мирное время страна обязалась не участвовать ни в каких военных блоках, а в военное — проводить одинаковую политику в отношении воюющих сторон.

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2 августа 1812 г. В Одессе началась эпидемия чумы, в результате которой погиб каждый девятый житель города.

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5 августа 1955 г. Сошел с конвейера миллионный автомобиль «Фольксваген 2» (для него придумали слоган «Он член моей семьи»).

Джоан Роулинг родилась 31 июля 1965 года в Йейте в графстве Глостершир (Англия). В шесть лет она сочинила свой первый рассказ. К 15 годам в семье будущей писательницы началась черная полоса. Умерла бабушка, с отцом сложились натянутые отношения. И самое страшное: неизлечимой болезнью заболела мама и с каждым днем ей становилось все хуже.

В 1986 году Джоан окончила университет, став бакалавром по французскому языку и классической филологии. С большими амбициями девушка подалась в Лондон. Ей удалось устроиться секретарем-переводчиком, а после стать сотрудницей исследовательского отдела «Международной амнистии». Очень скоро пришло понимание, как это все ее тяготит. В 1990 году Джоан ехала в Лондон из Манчестера, и на середине пути поезд остановился на четыре часа. В какой-то момент в сознании Роулинг начала вырисовываться история в стиле фэнтези, причем настолько ярко и красочно, будто Джоан об этом уже где-то читала. «У меня не было рабочей ручки с собой, что, наверное, было хорошо. Я просто сидела и думала четыре часа, в то время как все детали пузырились в моем мозгу. Может быть, если бы я замедлила ход мыслей, чтобы зафиксировать их на бумаге, то подавила бы некоторые из них. Я начала писать „Философский камень“ в тот же вечер», — рассказывает писательница. Роулинг писала, как заведенная, изо дня в день. Казалось, ничто не могло помешать ее вдохновению, но в тот год у нее умерла мама, и это горе выбило Джоан из колеи.

25-летняя девушка решила покинуть Англию и устроилась преподавать английский язык в Португалии. Судьба свела ее с местным тележурналистом Хорхе Арантесом, за которого в 1992 году она вышла замуж. Но очень скоро муж выставил жену с ребенком на руках за дверь. Взяв дочь и три главы «Гарри Поттера», Джоан переехала к сестре в Эдинбург. Роулинг впала в такую депрессию, что даже подумывала о суициде. Кстати, именно эти страшные мысли в ее голове и стали в одной из книг прототипами дементоров — существ, которые высасывают душу. Джоан с глубоким ужасом вспоминает те времена, когда ей пришлось съехать от сестры и поселиться в крохотных апартаментах и соседствовать с мышами. А еще пособие, которого едва хватало на еду. «Я была бедной, насколько это возможно в современной Великобритании, не будучи бездомной», — признавалась писательница.

В 1995 году Джоан Роулинг поставила точку в написании книги «Гарри Поттер и Философский камень», и в ее жизни началась новая веха. По настоянию сестры писательница решилась отправить свою рукопись в 12 издательств. Все они отказали ей в публикации. И лишь один литературный агент согласился посодействовать Роулинг в продвижении ее романа. Прошел целый год, прежде чем Джоан получила обещание опубликовать ее книгу лондонским издательством Bloomsbury.

В 1997 году «Гарри Поттер и Философский камень» вышел тиражом в тысячу экземпляров. Причем половину рассредоточили по общественным библиотекам. И тут случилось то, чего ни издатели, ни сама Джоан не ожидали. Книга произвела фурор среди читателей, а саму писательницу не успевали представлять то к одной, то к другой литературной награде. Весь мир жил в ожидании выхода следующей части «Гарри Поттера». Публикация каждой ее новой книги — это немыслимый успех продаж. К примеру, в июле 2005 года 9 миллионов экземпляров книги «Гарри Поттер и Принц-полукровка» раскупили в день выхода.

Небывалый ажиотаж вокруг «Гарри Поттера» привлек внимание известных кинокомпаний. Но проворнее всех оказалась Warner Bros Pictures, которая после выхода первой же книги, предчувствуя колоссальный успех, договорилась с писательницей о правах на съемку за 1,5 миллиона долларов. Продюсеры были настолько заинтересованы в экранизации всей истории поттерианы, что согласились с условиями Роулинг: съемки картин должны проходить в Англии и с британскими актерами. Именно благодаря этому обстоятельству мир узнал о таких юных британских дарованиях, как Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Эмма Уотсон (Гермиона) и Руперт Гринт (Рон Уизли).

В 2004 году Forbes назвал Джоан Роулинг первым человеком, который стал долларовым миллиардером с помощью написания книг. «Гарри Поттера» можно прочитать на 65 языках мира. Считается, что именно романы Роулинг смогли пробудить у подростков желание к чтению, которое затмевали компьютеры и телевидение. Джоан говорит, что во время написания книг ее вдохновляют лирические концерты Петра Чайковского.

«Мне по-прежнему нравится писать от руки, — рассказала Роулинг в одном из интервью. — Обычно я пишу черновик, пользуясь ручкой и бумагой, а в дальнейшем набираю на компьютере. По неизвестной причине отдаю предпочтение черной ручке перед синей, и в идеальном мире я бы всегда использовала „узкую полупрозрачную“ бумагу. Но мне приходится писать на самых странных и неподходящих предметах, если под рукой не оказывается блокнота. Например, названия факультетов Хогвартса были записаны на гигиеническом пакете в самолете. Если бы кто-то спросил меня о моем рецепте счастья, я бы ответила, что сначала надо выяснить, что тебе больше всего в жизни нравится делать, а затем найти того, кто будет тебе за это платить. Считаю большой удачей то, что мое занятие меня содержит».

Ранее, как писали «ФАКТЫ», автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг обвинили в трансфобии.

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