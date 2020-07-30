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Адвокат обещал обязательно приехать: названа дата предварительного слушания по делу Ефремова
Отмененное из-за неявки адвоката предварительное слушание по делу актера Михаила Ефремова будет проведено 30 июля.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Пресненском суде Москвы
Заседание начнется в 14:15 и пройдет в закрытом для СМИ режиме. Актера доставят сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.
«Предварительное слушание носит распорядительный характер. В ходе такого заседания суд будет решать вопрос о мере пресечения Михаилу Ефремову», — сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский. Он отметил, что потерпевшие не будут против продления срока домашнего ареста Ефремову, который истекает 9 августа.
Адвокат актера Эльман Пашаев, из-за неявки которого предварительное слушание было отложено, сообщил ТАСС, что 30 июля обязательно приедет в суд. Сам Ефремов по-прежнему хранит молчание.
Как сообщил Добровинский, во время следствия он действительно признавал вину, но потом отказался от признания, что зафиксировано в материалах дела. Адвокат актера в свою очередь пояснял, что это он настоял на такой позиции, так как якобы нашел доказательства невиновности Ефремова и будет добиваться оправдательного приговора. Но, как установило следствие, актер в момент ДТП один находился в машине, которая была абсолютно исправна.
Если предварительное слушание состоится, суд назначит дату рассмотрения дела по существу. Добровинский считает, что процесс будет небыстрым, само дело насчитывает пять томов, а просмотр приобщенных к делу видеозаписей занимает семь часов. Потерпевшими по делу признаны вдова, брат и два сына погибшего в ДТП Сергея Захарова. Они подготовили гражданские иски к актеру. Сам он денежную компенсацию им не предлагал. Добровинский сообщил, что семья погибшего согласится с любым наказанием, которое будет назначено Ефремову. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.
Напомним, что вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Актеру предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак заявила, что адвокат Ефремова ничего не сможет сделать в ходе судебного процесса, и актер отправится за решетку, так как именно такое решение приняли по нему в Кремле.23
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