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Шоу-бизнес

В сети показали квартиру, в которой нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта (видео)

12:42 30 июля 2020
Энди Картрайт

В сети показали квартиру, в которой нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта. Жена музыканта спрятала останки в холодильник, а затем позвонила знакомому юристу, который и обратился в полицию.

Энди Картрайт, настоящее имя которого Александр Юшко, родом из Украины. Женат он был несколько лет, с супругой Мариной жили в Питере на Невском проспекте в квартире ее брата. Пара воспитывала двухлетнюю дочь. Была ли девочка в квартире, пока не известно.

Как рассказали соседи Telegram-каналу «360», они периодически видели супругов гуляющими с коляской, они производили впечатление обычной семьи. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Картрайта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что умер Murda Killa — музыкант Максим Решетников.

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