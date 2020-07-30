Побывали не только на Донбассе: появились подробности о задержанных в Беларуси «вагнеровцах»

В сеть выложили фотографии некоторых наемников из ЧВК «Вагнера», которых задержали спецподразделения Беларуси в одном из санаториев под Минском. Некоторые из наемников числятся в базе данных «Миротворца», как воевавшие на стороне боевиков на Донбассе.

По информации «Новой газеты», примерно треть из задержанных — ветераны «группы Вагнера». В распоряжение журналистов попали документы, которые любит собирать служба безопасности ЧВК.

Издание отмечает, что самый известный из задержанных — 42-летний Андрей Бакунович, в свое время попавший в доклад экспертов о ситуации в Ливии, представленный Совету безопасности ООН 24 апреля 2020 года. Его установили в числе 122 воюющих в Ливии «вагнеровцев». Зимой 2015 года он был серьезно ранен, лечился сначала в оккупированном Луганске, а затем в военном клиническом госпитале Южного военного округа России.

42-летнего Алексея Сапронова (позывной «Моздок») называют старшим группы. До 2013 года он работал водителем в МВД, у Вагнера — с 2014 года.

31-летний Сергей Маслов (позывной «Артист») воевал в Сирии. Он в ЧВК с весны 2016 года.

45-летний Рустем Зайдуллин (позывной «Салим») — из Башкирии. В 2001—2003 годах служил по контракту в разведке на территории Чечни, остальные годы — в частной охране. У Вагнера — не позднее 2015 года. В послужном списке Сирия и Украина.

45-летний Алексей Волгин (позывной, «Волга») из Старого Оскола, ветеран чеченской кампании 1999−2000 годов. Стрелок, водитель боевых машин. У Вагнера — с августа 2014 года.

35-летний Ринат Каримов (позывной «Аватар»). В 2015 году воевал у «Моторолы» в батальоне «Спарта», с весны 2016 года — у Вагнера.

40-летний Тахир Бахтигараев (позывной «Фартовый»). У Вагнера с начала 2015 года. Побывал в Сирии.

31-летний Владимир Ли (позывной «Музыкант»). Командир расчета крупнокалиберного пулемета. После увольнения из армии в 2010 году (разведчик-радист) подрабатывал без официального оформления поваром или строителем.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Совбезе Беларуси заявили, что 33 «вагнеровцев» задержаны, однако на территории страны все еще могут находится порядка 200 наемников.

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