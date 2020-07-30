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Шоу-бизнес

Настя Каменских в белом бикини зажгла под хит Потапа (видео)

21:23 30 июля 2020
Настя Каменских

Популярная певица Настя Каменских, показавшая идеальную фигуру в купальнике на пляже в Турции, где она выступала и отдыхает, взбудоражила сеть сексуальными танцами. Красотка опубликовала на своей странице в Instagram пикантное видео, на котором в соблазнительном белом бикини танцует под новый хит группы MOZGI Сhicabamboni.

«Я могу быть разной», — игриво подписала Настя видео. Кстати, Потап его оценил в сети.

Ранее Оля Полякова в бикини похвасталась спортивным прессом и шикарной фигурой.

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