Настя Каменских в белом бикини зажгла под хит Потапа (видео)

Популярная певица Настя Каменских, показавшая идеальную фигуру в купальнике на пляже в Турции, где она выступала и отдыхает, взбудоражила сеть сексуальными танцами. Красотка опубликовала на своей странице в Instagram пикантное видео, на котором в соблазнительном белом бикини танцует под новый хит группы MOZGI Сhicabamboni.

«Я могу быть разной», — игриво подписала Настя видео. Кстати, Потап его оценил в сети.

Ранее Оля Полякова в бикини похвасталась спортивным прессом и шикарной фигурой.

116

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter