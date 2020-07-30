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По стопам Блаттера и Платини: прокуратура завела дело на президента ФИФА Инфантино (фото)
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино столкнулся с серьезными проблемами. Ранее бывший вице-президент организации был обвинен в получении огромной взятки за голос, отданный в пользу России, боровшейся за право принять ЧМ-2018.
Как сообщает издание Deutsche Welle, против 50-летнего функционера, имеющего швейцарское и итальянское гражданство, открыто уголовное производство в связи с тремя секретными встречами, которую Джанни проводил с генеральным прокурором Швейцарии Майклом Лаубером в 2016—2017 годах.
Отметим, что Инфантино сменил на должности президента ФИФА обвиненного в коррупции Йозефа Блаттера в 2016 году. Перед Джанни было поставлено задание восстановить репутацию организации, а перед Майклом — расследовать проводившиеся махинации. В итоге и Инфантино, и Лаубер скрыли факт тайных переговоров перед инспекторами, которые проводили расследование коррупции в ФИФА.
Напомним, что в октябре 2015 года из-за обвинений в коррупции своих должностей лишились президент ФИФА Йозеф Блаттер и президент УЕФА француз Мишель Платини. Причиной послужил перевод Блаттером двух миллионов швейцарских франков из средств Международной федерации футбола на счета Платини в 2011 году. В итоге Блаттер был отстранен от любой футбольной деятельности на восемь лет, а Платини — на четыре года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мишель Платини избежал тюремного заключения в рамках расследования по делу о выборе Катара страной-хозяйкой ЧМ-2022.2
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