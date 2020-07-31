Золото рекордно подорожало: стоит ли украинцам вкладывать в него сбережения

Поскольку курс гривни к основным иностранным валютам заметно снизился, многие украинцы задумались о том, как защитить свои сбережения. В этих условиях весьма любопытно выглядит ситуация с «вечными ценностями» — золотом. За последние дни стоимость золота на мировом рынке резко пошла вверх. Цена тройской унции этого драгоценного метала достигла 1923 долларов, что стало рекордом с 2011 года. Многие уважаемые западные финансисты заговорили о серьезных перспективах дальнейшего роста стоимости желтого металла. В том, что его цена превысит 2 тысячи долларов за унцию, уже почти никто не сомневается, а некоторые эксперты прогнозируют, что через два года цена может быть и больше 3 тысяч. Так почему столь стремительно дорожает золото и как эту ситуацию могут использовать украинцы, желая обезопасить свои сбережения?

«В июле золото стремительно дорожало по нескольким причинам, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Одна из них — это резкий провал курса доллара. Федеральная резервная система США вследствие своих решений по схемам стимулирования экономики «накачала» финансовую систему деньгами на 3 триллиона долларов, увеличив денежную массу. Это сыграло против устойчивости доллара, и курс пошел вниз. Одновременно Евросоюз после долгих переговоров и рассуждений согласовал масштабный пакет мер по восстановлению экономики региона — на 750 миллиардов евро. Это поддержало позиции евро. Евро вверх, доллар — вниз, а выиграло от этого золото, которое само по себе не генерирует доходности, но всегда идет в обратной корреляции с долларом.

Еще один фактор — спрос глобальных инвесторов на активы «тихой гавани». Это перечень безопасных рыночных активов, которые служат убежищем для больших денег в периоды сильных колебаний. Золото — один из наиболее стабильных с этой точки зрения активов, потому и спрос на него оказался крайне выраженным.

Цены на золото в Украине тоже подросли. Здесь есть связь скорее с мировой конъюнктурой, чем с увеличением внутреннего спроса. Лишних денег на покупку драгметалла у населения как не было, так и нет.

Техническая картина торгов золотом позволяет рассчитывать на сохранение спроса на золото как минимум до 2 тысяч долларов за унцию. Более смелые прогнозы рисуют вероятность и 3 тысячи долларов в течение полутора лет, но рынок слишком неустойчивый, чтобы забегать так далеко. Как бы то ни было, золото — инвестиция для терпеливых, это не вложение на месяц-два, тут речь идет о сроке продолжительностью несколько лет. На длинном отрезке времени драгметалл отлично себя показывает.

Хранить сбережения в золоте вполне безопасно, но, опять же, мы говорим об альтернативе традиционным вкладам в банке, которые сами по себе морально устарели. Инвестировать в золото не значит купить золотую цепь или кольца, это как минимум приобретение инвестиционных монет, как максимум — с помощью брокера покупка активов ETF (биржевой инвестиционный фонд. — Авт.) в золоте. Это звучит сложно, но по сути проблемным не является, если разобраться в вопросе чуть глубже. Вообще, для разумного инвестора вложения в золото открывают большие перспективы, и это стоит учитывать, если планируется долгосрочная работа с финансами", — подытожил Андрей Гойлов.

Строит отметить, что, по мнению финансовых аналитиков, до конца года доллар может стоить как 45 гривен, так и 25 гривен. Всё зависит от того, какую финансовую политику будут проводить власти Украины.

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