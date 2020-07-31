27.54 / 27.76 32.29 / 32.86
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Компенсация вместо "бэби-боксов": как получить деньги (инфографика)

15:32 31 июля 2020
Гривни

После того, как Кабмин утвердил пилотный проект по монетизации «бэби-бокса» — выдаче молодым родителям в 2020—2021 годах денег вместо вещей для новорожденных, в Минсоцполитики объяснили, как можно будет оформить эту выплату.

На страничке министерства в соцсетях сообщают, что средства планируют перечислять на специальные социальные карточки «ПриватБанка», а целевое использование денег контролировать, в том числе, и через магазины, которые привлекут к реализации проекта. Вместо «бэби-бокса» родителям новорожденных будут выдавать по 5 тысяч гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «бэби-боксы» начали выдавать в Украине в 2018 году, с осени 2019 года количество вещей в них выросло до 70-ти.

109

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путь на КПВВ

Правила пересечения КПВВ изменятся с 1 августа: что важно знать

кофликт

На закарпатском курорте мужчина напал на 12-летнюю девочку, которая въехала в его семью на велосипеде (видео)

Кобра

Индиец, в штаны которого залезла кобра, простоял без движения семь часов в ожидании помощи (видео)

ФСБ

Пытавшийся прорваться из России в Украину контрабандист протаранил ФСБшников

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер