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Компенсация вместо "бэби-боксов": как получить деньги (инфографика)
После того, как Кабмин утвердил пилотный проект по монетизации «бэби-бокса» — выдаче молодым родителям в 2020—2021 годах денег вместо вещей для новорожденных, в Минсоцполитики объяснили, как можно будет оформить эту выплату.
На страничке министерства в соцсетях сообщают, что средства планируют перечислять на специальные социальные карточки «ПриватБанка», а целевое использование денег контролировать, в том числе, и через магазины, которые привлекут к реализации проекта. Вместо «бэби-бокса» родителям новорожденных будут выдавать по 5 тысяч гривен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «бэби-боксы» начали выдавать в Украине в 2018 году, с осени 2019 года количество вещей в них выросло до 70-ти.109
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