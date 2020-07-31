Компенсация вместо "бэби-боксов": как получить деньги (инфографика)

После того, как Кабмин утвердил пилотный проект по монетизации «бэби-бокса» — выдаче молодым родителям в 2020—2021 годах денег вместо вещей для новорожденных, в Минсоцполитики объяснили, как можно будет оформить эту выплату.

На страничке министерства в соцсетях сообщают, что средства планируют перечислять на специальные социальные карточки «ПриватБанка», а целевое использование денег контролировать, в том числе, и через магазины, которые привлекут к реализации проекта. Вместо «бэби-бокса» родителям новорожденных будут выдавать по 5 тысяч гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «бэби-боксы» начали выдавать в Украине в 2018 году, с осени 2019 года количество вещей в них выросло до 70-ти.

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