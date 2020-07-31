Еще одна отсрочка: когда банки смогут конфисковать квартиры должников по кредитам

«Власть не решает проблему, а в очередной раз откладывает ее решение»

О том, как будет действовать новый закон, «ФАКТЫ» попросили рассказать управляющего партнера Консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидата экономических наук Евгения Невмержицкого.

— Кого непосредственно касается принятый парламентом закон о продлении моратория на принудительное отчуждение жилья украинцев, кредитных должников?

— Закон касается всех заемщиков, имеющих долги по валютным кредитам, выданным банками до 2014 года под залог недвижимого имущества, которое является единственным жильем заемщика и его площадь не превышает 140 кв. м, если это квартира, и 250 кв. м — если дом.

— Принятый закон касается только взыскания имущества или также порядка погашения задолженности по просроченным валютным кредитам?

— Безусловно, закон касается порядка погашения по просроченным валютным кредитам, так как девальвация, созданная искусственными действиями должностных лиц, затронула всех заемщиков по валютным кредитам, независимо от того, оформлялся залог недвижимого имущества или нет.

— В Украине уже действует Кодекс о банкротстве. Почему нельзя было решить проблему таких кредитов в рамках этого кодекса?

— Проблема просроченных платежей по валютным кредитам и отсутствие эффективного применения закона о банкротстве ярко отражают коррупционную модель государственного управления в Украине и уход предыдущей власти и нынешней от решения проблемы валютных кредитов, которая возникла не по вине заемщиков, а как следствие преступлений должностных лиц, в частности тогдашнего руководства НБУ. Эта проблема массовая и касается всего общества. Десятки случаев преступного, неправомерного рефинансирования коммерческих банков были зафиксированы правоохранительными органами, но дела эти не расследуются.

Имело место откровенное и открытое воровство по простой схеме: НБУ выдает рефинансирование банку в гривне, а банк покупает валюту. В результате возникает девальвация, которую руководство НБУ объясняло кризисом, внешней агрессией, чем угодно еще, но не своими преступными действиями. В итоге десятки тысяч заемщиков физически не могут вернуть кредиты.

Подобная ситуация сложилась и с задолженностью по коммунальным платежам, которая, согласно официальным данным, превышает 63 млрд грн. Если взыскивать эту задолженность, а также долги по ипотечным кредитам в рамках закона о банкротстве, то будет социальный взрыв, ведь миллионы украинских семей окажутся банкротами и такая ситуация ну никак не может стабилизировать платежный баланс, а только его подорвет окончательно.

Таким образом, власть не решает проблему, а в очередной раз откладывает ее решение. При этом бремя долгов лежит на простых гражданах, которым «благородно» позволили жить в единственном жилье еще до 1 января 2022 года, а там видно будет. Власть прекрасно понимает, что массово применять закон об банкротстве невозможно и это чревато социальным взрывом. Видимо, поэтому его стараются применять выборочно, что также является яркой характеристикой коррупционной модели управления государством, которую пока никто кардинально не меняет.

«Должен быть принят закон о реструктуризации задолженности, возникшей по причине искусственной девальвации»

— Но ведь продление моратория не решает, а только откладывает проблему взыскания долгов по валютным кредитам. Как эта проблема будет решаться?

— Я могу сказать, как проблема должна решаться согласно интересам государства и общества, правовыми методами. Прежде всего для восстановления социальной справедливости необходимо расследовать уголовные дела десятков высокопоставленных чиновников, которые допустили искусственную девальвацию. Это высшие чиновники НБУ, Кабмина, государственных предприятий. Например, известное дело о воровстве 2 миллиардов гривен «Аграрного фонда» так и не доведено до суда, несмотря на опубликование на весь мир доказательств о причастности Гонтаревой и ряда других чиновников и банкиров. Также не доведены до суда дела о незаконном рефинансировании коммерческих банков за откаты, что является публичной информацией.

Далее необходимо сбалансировать процентные ставки, а именно — снизить учетную ставку НБУ до приемлемого уровня, сравнимого с уровнем в экономически развитых странах, чтобы экономика могла получать кредиты по нормальным ставкам и банки кредитовали реальный сектор, а не занимались спекуляциями на привлечении депозитов от населения и вкладывании их в государственные ценные бумаги с заоблачными процентами.

Должен быть принят закон о реструктуризации задолженности, возникшей по причине искусственной девальвации. Не составляет большого труда посчитать, какие суммы задолженности возникли не по вине клиентов. Эти долги необходимо списать. Нет оснований ожидать, что львиная доля этой просроченной задолженности будет оплачена. Банки это прекрасно понимают, тем не менее правительство и парламент не спешат решать проблему в правовом поле, потому что это затрагивает интересы правящей элиты, которая предпочитает откладывать решение вопроса, а борьба с коррупцией происходит только на словах. Платит по просроченным долгам только небольшая часть заемщиков, причем далеко не все, кто реально может это делать.

Также следует отметить, что решение данной проблемы касается и других важных реформ по уходу от коррупционной модели управления экономикой. Это и налоговая реформа, и судебная, и весь необходимый комплекс реформ, о которых политики только говорят, не делая реальных шагов.

Как проблема будет решена на самом деле, нетрудно предположить: откладывание проблемы — самый удобный способ, по которому идет нынешняя власть. Когда сроки моратория закончатся, закон о банкротстве будет применяться выборочно, как и всё законодательство. Проблема останется актуальной, пока в Украине будет процветать коррупция, и я пока не вижу никаких сигналов для каких-либо кардинальных изменений, — подытожил Евгений Невмержицкий.

Кстати, стоит напомнить, что с 1 августа 2020 года держатели электронных платежных средств, в том числе платежных карт, смогут получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяющих регистраторы расчетных операций.

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