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Мир

На выборах президента США впервые в истории можно будет проголосовать на украинском языке

8:03 1 августа 2020
выборы

На выборах в США, которые намечены на 3 ноября текущего года, впервые можно будет проголосовать на украинском языке.

Решение приняли в округе Кук в штате Иллинойс, куда входит город Чикаго, где проживает более 46 тысяч украинцев, и его пригороды.

Украинский язык будет доступен в течение всех этапов, на выборах всех уровней — президентских, местных и в Конгресс, передает «Голос Америки».

По словам защитницы украинского языка в округе Кук Милы Луговой, украинский язык будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования, будут таблички с указательными знаками на избирательных участках.

Для людей, которые не смогут прочитать, будет возможность прослушать аудио на украинском.

Кроме украинского, избирательный процесс также сделают доступным на 12 разных языках, в том числе польском и русском. Луговая отметила, что американские политики заинтересованы в таком расширении: это дает им доступ к тем людям, которые не владеют свободно английским и не разбираются в избирательном процессе.

Переводом будут заниматься сертифицированные фирмы, после чего украинские активисты его еще раз проверят на соответствие.

Напомним, 30 июля президент США Дональд Трамп высказал предложение перенести назначенные на 3 ноября президентские выборы. Результаты рейтингов популярности показывают, что Трамп серьезно отстает от своего основного соперника бывшего вице-президента Джо Байдена.

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