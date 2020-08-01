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Происшествия

В Сумах десятки людей перекрыли железную дорогу, требуя наказания для группы подростков: что произошло

15:40 1 августа 2020
Иллюстративное фото

В Сумах местные жители жестко отреагировали на изнасилование 6-летнего мальчика группой неадекватных подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Они перекрыли железную дорогу, требуя справедливого наказания для фигурантов. Напомним, ранее в Одессе вынесли приговор педофилу, который похитил ребенка с детской площадки и изнасиловал его.

Как сообщает местный интернет-ресурс 0542.ua, участники протестной акции, которая состоялась на улице Добровольная в Ковпаковском районе 31 июля, заявили, что эти подростки регулярно издеваются над пенсионерами, а также промышляют кражами.

В патрульной полиции Сум журналистам подтвердили, что заявление об изнасиловании ребенка поступило к ним 25 июля, но поскольку дело передали Главному управлению Национальной полиции, рассказать о ходе расследования не смогли.

Фото с акции

Пользователи сети уточнили, что пострадавшему мальчику на самом деле 7 лет, и отметили, что после случившегося малышу пришлось пройти медицинское обследование, подтвердившее факт надругательства.

Напомним, в середине июля во Львове задержали педофила, напавшего на 12-летнего ребенка на улице. Он попросил мальчика помочь вытащить мопед, обещая отблагодарить газировкой.

Фото Медиа Центр

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