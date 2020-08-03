Запрет на конфискацию жилья должников по валютным кредитам могут отменить: что произошло

Не исключено, что принятый парламентом закон о продлении действия моратория на принудительное отчуждение единственного жилья украинцев, не выплативших кредиты в долларах, не вступит в силу. В правительстве заявляют, что поданный на подпись президенту текст закона на самом деле может позволить избежать изъятия имущества должников по всем кредитам, а не только отдельной категории валютных заемщиков.

Министр юстиции Украины Денис Малюська направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать закон на базе проекта № 3640 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте». В Минюсте считают, что на подпись президенту поступил закон, который полностью приостанавливает какое-либо принудительное взыскание долгов, а не только долгов попадавших ранее под мораторий валютных заемщиков, как это можно было бы ожидать, исходя из его названия.

Министр юстиции настоятельно рекомендует ветировать данный закон, ведь обязанность платить долг и исполнять договорные обязательства — это базис капитализма и рыночной экономики. В Минюсте считают, что подобные моратории приводят:

к увеличению расходов должников, защищенных мораторием, ведь в цену товаров и услуг, которые им продаются, сразу закладывается риск неуплаты;

к увеличению коррупции, так как платить или не платить контрагенту, решает директор предприятия и ни один суд ему не указ;

к увеличению расходов налогоплательщиков, поскольку за должника рано или поздно заплатит государство через механизмы гарантий государства относительно исполнения судебных решений и специальную бюджетную программу, международные арбитражи или решения Европейского суда по правам человека;

к ухудшению инвестиционного климата, потому что ни один нормальный инвестор не будет работать в непредсказуемой среде;

к криминализации процесса выбивания долгов, потому что другие законные процедуры взыскания не будут работать.

Стоит отметить, что о несовершенстве и несправедливости данного закона говорят и многие эксперты.

«Проблема просроченных платежей по валютным кредитам и отсутствие эффективного применения закона о банкротстве ярко отражают коррупционную модель государственного управления в Украине и уход предыдущей власти и нынешней от решения проблемы валютных кредитов, которая возникла не по вине заемщиков, а как следствие преступлений должностных лиц, в частности тогдашнего руководства НБУ, — сообщил «ФАКТАМ» управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий. — Эта проблема массовая и касается всего общества. Десятки случаев преступного, неправомерного рефинансирования коммерческих банков были зафиксированы правоохранительными органами, но дела эти не расследуются.

Имело место откровенное и открытое воровство по простой схеме: НБУ выдает рефинансирование банку в гривне, а банк покупает валюту. В результате возникает девальвация, которую руководство НБУ объясняло кризисом, внешней агрессией, чем угодно еще, но не своими преступными действиями. В итоге десятки тысяч заемщиков физически не могут вернуть кредиты.

Подобная ситуация сложилась и с задолженностью по коммунальным платежам, которая, согласно официальным данным, превышает 63 млрд грн. Если взыскивать эту задолженность, а также долги по ипотечным кредитам в рамках закона о банкротстве, то будет социальный взрыв, ведь миллионы украинских семей окажутся банкротами и такая ситуация ну никак не может стабилизировать платежный баланс, а только подорвет его окончательно.

Таким образом, власть не решает проблему, а в очередной раз откладывает ее решение. При этом бремя долгов лежит на простых гражданах, которым «благородно» позволили жить в единственном жилье еще до 1 января 2022 года, а там видно будет. Власть прекрасно понимает, что массово применять закон об банкротстве невозможно и это чревато социальным взрывом. Видимо, поэтому его стараются применять выборочно, что также является яркой характеристикой коррупционной модели управления государством, которую пока никто кардинально не меняет", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что принятый парламентом закон касается всех заемщиков, имеющих долги по валютным кредитам, выданным банками до 2014 года под залог недвижимого имущества, которое является единственным жильем заемщика и его площадь не превышает 140 кв. м, если это квартира, и 250 кв. м — если дом.



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