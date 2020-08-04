- 16:38 «Когда попросили надеть маску»: покупатель устроил драку с охранником супермаркета и стал звездой сети
- 16:12 "Деньги не пахнут": украинский дипломат негодует из-за свободного въезда россиян в Черногорию
- 15:54 У вас вся страна "своих": видео перепалки волонтеров с Арахамией стало вирусным в сети
- 15:53 Заводил разговор о политике и требовал не молчать: выяснились новые подробности захвата банка в центре Киева
- 15:46 Легендарный вратарь Касильяс, перенесший инфаркт, завершил карьеру: лучшие сэйвы
- 15:36 СМИ назвали имя задержанного в Киеве участника "Самообороны Крыма" — им оказался фигурант базы "Миротворца"
- 15:33 Правление ОПЗ подвергается давлению, что создает риски дестабилизации ситуации на заводе, — СМИ
- 15:19 В реанимациях Ивано-Франковска не осталось свободных мест для пациентов с коронавирусом
- 15:02 Попавшаяся на крючок крупная рыба утопила рыбака в Закарпатье
- 15:01 Машину разорвало на две части после столкновения с деревом: фото смертельного ДТП под Черниговом
- 14:54 Самолет Путина приземлился в Крыму, куда ранее прибыл Медведчук, — СМИ
- 14:40 Продукты складывали в детскую коляску: в Николаеве школьница с мамой получили срок за кражи в супермаркете
Надя Дорофеева прокомментировала слухи о беременности
Популярная певица Надя Дорофеева, засветившаяся недавно в метро, ответила на самый популярный вопрос, не стала ли беременность причиной распада группы «Время и Стекло». Поклонники давно предполагают, что артистка решила взять паузу, чтобы пойти в декретный отпуск и немного отдохнуть.
«Надя действительно хочет отдохнуть. Но это совершенно не связано с этим, — сказала Надя Дорофеева в программе „Зірковий шлях“ и добавила, что что ее плоский животик — тому подтверждение. — И у меня появился легонький прессик».
Надя также рассказала, что из-за карантина действительно пришлось взять паузу, группа отменила около 50 концертов в рамках прощального тура. Вопреки ожиданиям поклонников, «Время и Стекло» таки прекращает свое существование. Песня «Last Dance» стала саунд-треком к прощальному туру, подготовка к которому идет полным ходом.
«Было много встреч в Zoom. Признаюсь, у нас уже была маленькая репетиция с музыкантами к нашему большому концерту. И это будет уникальный, абсолютно другой концертный тур „Время и Стекло“, не похожий ни на что, что было раньше», — сказала Надя каналу «Украина».
Решение о закрытии проекта далось артистам нелегко. Надя говорит, что они хотят вовремя перевоплотиться. Надя и Позитив убеждают, что будут и дальше удивлять поклонников.
«Думаю, нельзя назвать это распадом группы, потому что они просто разошлись, но не распались. Распались — это ужасное слово. Мы же в любом случае вместе работаем в студии. Мы просто хотим каких-то новых начинаний друг для друга, поэтому, я думаю, это придаст Наде Дорофеевой и Позитиву новых интересных всплесков», — добавил Позитив.
Напомним, Надя Дорофеева успешно совмещает карьеру и личную жизнь. Муж Дантес трогательно поздравил ее с пятой годовщиной свадьбы.27
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Когда попросили надеть маску»: покупатель устроил драку с охранником супермаркета и стал звездой сети (видео)
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?