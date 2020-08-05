Суд над Ефремовым: гражданскую жену погибшего Захарова не признали потерпевшей

В Пресненском суде Москвы проходит очередное заседание по делу смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым, который не признал свою вину. За процессом следит огромное количество журналистов. Актер ссылается на то, что ничего не помнит. Ефремов впервые взял слово в суде и попросил сделать замечание адвокату потерпевших Александру Добровинскому за то, что тот якобы оскорбляет его.

В ходе заседания суд отказался признавать потерпевшей по делу гражданскую жену Сергея Захарова Ирину Стерхову, прожившую с погибшим 20 лет. Женщина вышла из зала суда в слезах и отказалась давать комментарии журналистам.

Адвокат актера Эльман Пашаев просил отклонить ходатайство, потому что в законодательстве нет понятия гражданской жены, а только сожительница и любовница.

Пока потерпевшей признали «паспортную» жену — сотрудницу МВД Рязанской области Маргариту Захарову. Ее, кстати, на заседании не было.

В суде также зачитали показания полицейского, оформлявшего ДТП. По его словам, он приехал на место аварии через две минуты. Ефремов был возле машины. Как именно он выходил из авто, он лично не видел. Свидетелей, которые могли бы точно указать, что актер был за рулем в момент аварии, тоже пока нет. Также сотрудник ДПС подтвердил, что в крови актера нашли 1,05−1,25 промилле алкоголя. В момент аварии актер был сильно пьян.

Эльман Пашаев результатом первого заседания по сути оказался довольным. Больше комментировать он не стал, отпросился на обед.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы вдовы и брата погибшего, сказал, что сумму компенсации озвучит через несколько заседаний и она будет очень серьезной. Он также сказал, что есть видео, на котором видно, как Ефремов выходит из машины, через водительскую дверь сразу после ДТП. Это и станет основным доказательством.

Заседания будут проходить ежедневно. «В деле пять томов, если так будем рассматривать, то к концу августа, возможно, выйдем на приговор», — сказал Добровинский. Он считает, что на решение суда повлияет публичность Ефремова, отсутствие судимостей и малые дети, которые находятся на его содержании.

«Не может быть в современной стране быть такого, что публичный человек не несет ответственность только потому, что он так хочет. Должна быть поставлена точка в этом раз и навсегда», — добавил Добровинский.

Напомним, через несколько дней после смертельного ДТП Михаил Ефремов записал видео, в котором признал свою вину, просил прощения у родственников погибшего Сергея Захарова и говорил, что готов понести наказание. Но незадолго до начала судебных слушаний изменил свои показания. В сети появилось видео, как Ефремов пытался откупиться от полицейских сразу после аварии.

Адвокат актера Эльман Пашаев настаивает на том, что его клиент невиновен и не был в машине в момент аварии. На предыдущем заседании суд продлил домашний арест Ефремова до Нового года.

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